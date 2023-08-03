03 августа 2023

Российский космонавт приедет в Тюмень мотивировать местных бизнесменов

В Тюмени на TNF выступит российский космонавт Александр Мисуркин
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Тюменский нефтегазовый форум-2017 (Tuymen oil and gas forum). Тюмень, форум, нефтегазовый форум, tyumen oil and gas forum
Выступление космонавта Александра Мискурина анонсировано на форуме TNF в Тюмени Фото:

Герой России, космонавт, Александр Мисуркин выступит на форуме TNF в Тюмени. Об этом сообщают организаторы мероприятия. Лекция состоится 19 сентября.

«19 сентября в лектории Нефтегазового кластера космонавт-испытатель Александр Мисуркин сделает доклад на тему „Чему учит космос. Эффективная стратегия в условиях неопределенности“», — сообщают организаторы в официальном telegram-канале форума.

В Тюмени 19 сентября состоится открытие Промышленно-энергетического форума TNF-2023, который соберет лидеров энергетической отрасли России. Традиционно мероприятие будет проходить в Тюменском технопарке. В 2022 году форум посетил вице-премьер РФ Денис Мантуров.

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Герой России, космонавт, Александр Мисуркин выступит на форуме TNF в Тюмени. Об этом сообщают организаторы мероприятия. Лекция состоится 19 сентября. «19 сентября в лектории Нефтегазового кластера космонавт-испытатель Александр Мисуркин сделает доклад на тему „Чему учит космос. Эффективная стратегия в условиях неопределенности“», — сообщают организаторы в официальном telegram-канале форума. В Тюмени 19 сентября состоится открытие Промышленно-энергетического форума TNF-2023, который соберет лидеров энергетической отрасли России. Традиционно мероприятие будет проходить в Тюменском технопарке. В 2022 году форум посетил вице-премьер РФ Денис Мантуров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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