Российский космонавт приедет в Тюмень мотивировать местных бизнесменов

В Тюмени на TNF выступит российский космонавт Александр Мисуркин

04 августа 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

Выступление космонавта Александра Мискурина анонсировано на форуме TNF в Тюмени Фото: Николай Бастриков © URA.RU Герой России, космонавт, Александр Мисуркин выступит на форуме TNF в Тюмени. Об этом сообщают организаторы мероприятия. Лекция состоится 19 сентября. «19 сентября в лектории Нефтегазового кластера космонавт-испытатель Александр Мисуркин сделает доклад на тему „Чему учит космос. Эффективная стратегия в условиях неопределенности“», — сообщают организаторы в официальном telegram-канале форума. В Тюмени 19 сентября состоится открытие Промышленно-энергетического форума TNF-2023, который соберет лидеров энергетической отрасли России. Традиционно мероприятие будет проходить в Тюменском технопарке. В 2022 году форум посетил вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Герой России, космонавт, Александр Мисуркин выступит на форуме TNF в Тюмени. Об этом сообщают организаторы мероприятия. Лекция состоится 19 сентября. «19 сентября в лектории Нефтегазового кластера космонавт-испытатель Александр Мисуркин сделает доклад на тему „Чему учит космос. Эффективная стратегия в условиях неопределенности“», — сообщают организаторы в официальном telegram-канале форума. В Тюмени 19 сентября состоится открытие Промышленно-энергетического форума TNF-2023, который соберет лидеров энергетической отрасли России. Традиционно мероприятие будет проходить в Тюменском технопарке. В 2022 году форум посетил вице-премьер РФ Денис Мантуров.