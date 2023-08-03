Российский космонавт приедет в Тюмень мотивировать местных бизнесменов

Герой России, космонавт, Александр Мисуркин выступит на форуме TNF в Тюмени. Об этом сообщают организаторы мероприятия. Лекция состоится 19 сентября.
«19 сентября в лектории Нефтегазового кластера космонавт-испытатель Александр Мисуркин сделает доклад на тему „Чему учит космос. Эффективная стратегия в условиях неопределенности“», — сообщают организаторы в официальном telegram-канале форума.
В Тюмени 19 сентября состоится открытие Промышленно-энергетического форума TNF-2023, который соберет лидеров энергетической отрасли России. Традиционно мероприятие будет проходить в Тюменском технопарке. В 2022 году форум посетил вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.