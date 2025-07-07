Тюменцы получили штрафы за езду на самокатах вдвоем

Езда вдвоем на одном самокате запрещена
В Тюмени провели рейд по самокатчикам и выписали 12 штрафов на общую сумму в 32 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.
«Департамент дорожной инфраструктуры мэрии Тюмени совместно с представителями кикшеринговых сервисов провели рейд рядом с перекрестком улиц Широтной и Пермякова. В отношении нарушителей выписано 12 штрафов», — рассказали в администрации.
Пять человек заплатят по 5 000 рублей каждый. Их наказали за езду вдвоем на одном самокате. Еще семерых оштрафовали за неспешивание, взыскание составило по 1 000 рублей.
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