07 июля 2025

Тюменцы получили штрафы за езду на самокатах вдвоем

В Тюмени самокатчиков оштрафовали на десятки тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Езда вдвоем на одном самокате запрещена
Езда вдвоем на одном самокате запрещена Фото:

В Тюмени провели рейд по самокатчикам и выписали 12 штрафов на общую сумму в 32 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

«Департамент дорожной инфраструктуры мэрии Тюмени совместно с представителями кикшеринговых сервисов провели рейд рядом с перекрестком улиц Широтной и Пермякова. В отношении нарушителей выписано 12 штрафов», — рассказали в администрации.

Пять человек заплатят по 5 000 рублей каждый. Их наказали за езду вдвоем на одном самокате. Еще семерых оштрафовали за неспешивание, взыскание составило по 1 000 рублей.

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В Тюмени провели рейд по самокатчикам и выписали 12 штрафов на общую сумму в 32 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «Департамент дорожной инфраструктуры мэрии Тюмени совместно с представителями кикшеринговых сервисов провели рейд рядом с перекрестком улиц Широтной и Пермякова. В отношении нарушителей выписано 12 штрафов», — рассказали в администрации. Пять человек заплатят по 5 000 рублей каждый. Их наказали за езду вдвоем на одном самокате. Еще семерых оштрафовали за неспешивание, взыскание составило по 1 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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