В Тюменской области потерявшийся грибник проспал свою поисковую операцию

07 августа 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Мужчина спал и не услышал поисковиков и работу сирен Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюменской области закончились поиски 64-летнего грибника Офливанова Александра, который потерялся возле села Антропово. Волонтеры и спецслужбы искали мужчину целую ночь, однако на утро 6 августа он сам выбрался из леса и объяснил, что все это время спал. Об этой ситуации рассказала в своих соцсетях региональный отряд «ЛизаАлерт». «Уже темнеет, стелется туман. Ребята, с утра выполнявшие лесные задачи, снова в лесу и снова на поиске без отдыха и сна, но, несмотря на усталость, продолжают искать заблудившегося. Снялись с поиска уже под утро, безрезультатно, все очень устали и были без сил <…> Как выяснилось позже, когда стемнело, Александр Иванович лег спать в лесу, чтобы с рассветом найти дорогу. Спал крепко, работу на отклик и сирены ТОСЭР не слышал, а утром, проснувшись, быстро нашел выход из леса», — написали в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». При это связаться с мужчиной поисковики не могли, так как в районе плохо ловит мобильная связь и интернет. Там приняли решение работать в автономных группах, но не добились успеха. Только в 7:00 6 августа в диспетчерской службе им уточнили, что мужчина объявился недалеко от села Девятково, где смог дозвониться до родственников.

В Тюменской области закончились поиски 64-летнего грибника Офливанова Александра, который потерялся возле села Антропово. Волонтеры и спецслужбы искали мужчину целую ночь, однако на утро 6 августа он сам выбрался из леса и объяснил, что все это время спал. Об этой ситуации рассказала в своих соцсетях региональный отряд «ЛизаАлерт». «Уже темнеет, стелется туман. Ребята, с утра выполнявшие лесные задачи, снова в лесу и снова на поиске без отдыха и сна, но, несмотря на усталость, продолжают искать заблудившегося. Снялись с поиска уже под утро, безрезультатно, все очень устали и были без сил <…> Как выяснилось позже, когда стемнело, Александр Иванович лег спать в лесу, чтобы с рассветом найти дорогу. Спал крепко, работу на отклик и сирены ТОСЭР не слышал, а утром, проснувшись, быстро нашел выход из леса», — написали в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». При это связаться с мужчиной поисковики не могли, так как в районе плохо ловит мобильная связь и интернет. Там приняли решение работать в автономных группах, но не добились успеха. Только в 7:00 6 августа в диспетчерской службе им уточнили, что мужчина объявился недалеко от села Девятково, где смог дозвониться до родственников.