Тюменцев заставляют отчитываться о вакцинации от коронавируса

Пассажиров международных авиарейсов, следующих в Тюмень, заставляют отчитываться о коронавирусе и вакцинации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жителей Тюмени, возвращающихся из-за границы, заставляют отчитываться о вакцинации от COVID-19 и сообщать, как давно они болели коронавирусом. Об это URA.RU рассказал один из пассажиров рейса Анталья (Турция) — Тюмень.

«Мы с семьей отдыхали в Турции. На обратном пути, в самолете, нам раздали анкеты с вопросами про коронавирус. Там, в частности, нужно было указать, проходил ли ты вакцинацию и как давно болел ковидом. Помимо этого, в анкету нужно было внести данные о регистрации и адресе фактического проживания», — сообщил тюменец в беседе с URA.RU.

Он добавил, что в тюменском аэропорту Рощино заполненные анкеты собирает сотрудник Роспотребнадзора. «Сотрудник сидит в одном из залов аэропорта, сразу после таможни. Я спросил у него, для чего ведется подобный сбор данных. Он ответил, что если у кого-то из пассажиров будет обнаружен коронавирус, остальным людям об этом оперативно сообщат», — добавил собеседник агентства.

В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в 2019 году в Китае была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии. Новый вирус начал стремительно распространяться и за несколько месяцев появился в 160 странах мира. После этого Всемирная организация здравоохранения объявила COVID-19 пандемией.