Курганцы выступили против точечной застройки в центре города

Жители Кургана высказались против точечной застройки в историческом центре города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане возникло сразу два очага общественного недовольства из-за планов точечной застройки во дворах домов 37а и 109а на улице Гоголя. Об этом URA.RU сообщил депутат Курганской городской думы Иван Камшилов.

«Ко мне пришли с жалобой жильцы домов 37а и 109а с улицы Гоголя. Горожане возмущены планами по строительству во дворах высотных зданий. Я уже направил запрос в мэрию Кургана по этой проблеме», — рассказал Камшилов.

Депутат подчеркнул, что на собрании жителей многоквартирных домов горожане выступили резко против точечной застройки. Существующая инфраструктура, по их мнению, просто не выдержит нагрузки, когда во дворах начнется строительство высоток.

Камшилов добавил, что горожане готовятся прийти на общественные слушания и заявить свой протест против планов застройщиков. «Люди здесь живут активные и молчать не собираются», — отметил депутат.

URA.RU направило редакционный запрос по теме в мэрию Кургана. Публикация дополнится после получения ответа.

Ранее полпред президента России в УрФО Владимир Якушев заявил, что Кургану повезло, поскольку в нем нет «сумасшедшей точечной застройки». Это помогло городу сохранить его туристический потенциал.