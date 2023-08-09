Из-за высоких цен тюменцы отказываются от заграницы в пользу российских курортов

Самым бюджетным направлением считается Карелия, самым дорогим — Камчатка Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Из-за высоких цен и ограниченного количества стран, тюменские туристы все чаще выбирают российские направления. И выбор ограничивается не только Черноморским побережьем. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая туристической компанией «Награда за труд».

«Заграница для многих стала неподъемной. Туристы переориентировались и решили рассмотреть наши российские природные места. Очень много людей отправляем в Карелию, на Байкал, Алтай. Чем отличаются российские направления? Тем, что на них не ставят чартеры, то есть трансфер оплачивается дополнительно. Соответственно, мы цены даем только на проживание», — рассказывает Светлана Завьялова.

По словам собеседницы агентства, самое бюджетное направление — это Карелия. Там стоимость путевки на одного человека начинается от 24 тысяч рублей. В два раза дороже обойдутся туры на Алтай: путевки начинаются от 50 тысяч рублей на одного туриста. Отдых на Байкале — от 75 тысяч. Самые дорогие направления, как сообщает турагент, — это Камчатка и Сахалин. Экскурсионные туры туда стартуют от 120 тысяч рублей, трансфер также оплачивается отдельно.