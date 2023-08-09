Тюменским сиротам хотят дать новую льготу

В Тюменской области сиротам и тем, кто относится к категории детей, оставшихся без попечения родителей, хотят дать право на бесплатно переобучение с выплатой пособия. Такой законопроект внесен в областную думу. В случае принятия льгота коснется и инвалидов из данных категорий.
«Предлагается предоставить детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, право на однократное прохождение обучения по программам переподготовки рабочих и служащих в очной форме. Финансирование будет происходить из областного бюджета», — говорится в законопроекте.
Льгота коснется и тех представителей данных категорий, кто имеет ограниченные возможности здоровья. В том числе — умственную отсталость. В случае принятия документа получатели льготы будут иметь право на ежемесячное пособие на время обучения. Им также возместят расходы на покупку учебников и канцелярии.
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