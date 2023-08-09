Тюменским сиротам хотят дать новую льготу

В Тюменской области сиротам хотят дать право на бесплатное переобучение

10 августа 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Сироты и инвалиды смогут получить новые знания и профессии за счет бюджета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области сиротам и тем, кто относится к категории детей, оставшихся без попечения родителей, хотят дать право на бесплатно переобучение с выплатой пособия. Такой законопроект внесен в областную думу. В случае принятия льгота коснется и инвалидов из данных категорий. «Предлагается предоставить детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, право на однократное прохождение обучения по программам переподготовки рабочих и служащих в очной форме. Финансирование будет происходить из областного бюджета», — говорится в законопроекте. Льгота коснется и тех представителей данных категорий, кто имеет ограниченные возможности здоровья. В том числе — умственную отсталость. В случае принятия документа получатели льготы будут иметь право на ежемесячное пособие на время обучения. Им также возместят расходы на покупку учебников и канцелярии.

В Тюменской области сиротам и тем, кто относится к категории детей, оставшихся без попечения родителей, хотят дать право на бесплатно переобучение с выплатой пособия. Такой законопроект внесен в областную думу. В случае принятия льгота коснется и инвалидов из данных категорий. «Предлагается предоставить детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, право на однократное прохождение обучения по программам переподготовки рабочих и служащих в очной форме. Финансирование будет происходить из областного бюджета», — говорится в законопроекте. Льгота коснется и тех представителей данных категорий, кто имеет ограниченные возможности здоровья. В том числе — умственную отсталость. В случае принятия документа получатели льготы будут иметь право на ежемесячное пособие на время обучения. Им также возместят расходы на покупку учебников и канцелярии.