Известный фуд-блогер назвал Тобольск «провинцией здорового человека»

Фуд-блогер Макс Брандт сделал обзор на кухню Тобольска

10 августа 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Блогер прилетел на один день в Тобольск и успел посетить 5 заведений Фото: Размик Закарян © URA.RU Фуд-блогер Макс Брандт сделал обзор на заведения Тобольска (Тюменская область). Он нашел, за что поругать местную индустрию общепита, однако похвалил город за развитие и назвал его «провинцией здорового человека». «Несмотря на возраст и размер, город оказался современным, комфортным и „вкусным“ <…> Ухоженный исторический центр и обилие зелени в глаза бросились. Видно, что город начали приводить в порядок совсем недавно и это только начало пути. Интересно будет приехать сюда лет через пять. Я бы назвал Тобольск провинцией здорового человека. Туристу на выходных точно будет чем заняться и где поесть. Единственное, что меня огорчило — неразвитая барная культура. Я считаю, что даже если вам не нужны питейные заведения, выбор „куда не ходить“ тоже должен быть», — подытожил Брандт в видео, которое опубликовал на своем youtube-канале. Блогер за один день успел посетить несколько разных заведений в Тобольске. При выборе ресторана он руководствовался рекомендациями своих подписчиков, живущих в этом городе. Так, на завтрак он пришел в кафе Dolce Vita. После этого он пришел в Тобольский Кремль, где пообедал в кафе «Поварня», а после поужинал в ресторане «Дворцовая». Ранее URA.RU сообщало, что в Брандт также оценил тюменскую уху с нефтью. Попробовать блюдо он успел на гастрономическом фестивале, куда приехала команда ресторана «Чум». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фуд-блогер Макс Брандт сделал обзор на заведения Тобольска (Тюменская область). Он нашел, за что поругать местную индустрию общепита, однако похвалил город за развитие и назвал его «провинцией здорового человека». «Несмотря на возраст и размер, город оказался современным, комфортным и „вкусным“ <…> Ухоженный исторический центр и обилие зелени в глаза бросились. Видно, что город начали приводить в порядок совсем недавно и это только начало пути. Интересно будет приехать сюда лет через пять. Я бы назвал Тобольск провинцией здорового человека. Туристу на выходных точно будет чем заняться и где поесть. Единственное, что меня огорчило — неразвитая барная культура. Я считаю, что даже если вам не нужны питейные заведения, выбор „куда не ходить“ тоже должен быть», — подытожил Брандт в видео, которое опубликовал на своем youtube-канале. Блогер за один день успел посетить несколько разных заведений в Тобольске. При выборе ресторана он руководствовался рекомендациями своих подписчиков, живущих в этом городе. Так, на завтрак он пришел в кафе Dolce Vita. После этого он пришел в Тобольский Кремль, где пообедал в кафе «Поварня», а после поужинал в ресторане «Дворцовая». Ранее URA.RU сообщало, что в Брандт также оценил тюменскую уху с нефтью. Попробовать блюдо он успел на гастрономическом фестивале, куда приехала команда ресторана «Чум».