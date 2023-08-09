09 августа 2023

Курганцам показали, как выглядят бесплатные дома для погорельцев. Фото

Курганским погорельцам привезут бесплатные домокомплекты из Татарстана
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит вице-премьера Татарстана Шайхразиева Василя в село Юлдус. Курган, мечеть, юлдус
В село Юлдус отправят бесплатные домокоплекты для погорельцев Фото:

Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев осмотрел дома, которые компания «Татнефть» построила бесплатно для курганских погорельцев из села Юлдус. Об этом сообщается в группе Всемирного конгресса татар в соцсети «ВКонтакте».

«Василь Шайхразиев посетил комбинат в Елабуге, где строятся дома для жителей села Юлдус. Они отправятся в Курганскую область уже завтра и будут установлены через два дня. Они строятся для нуждающихся, которые не получили сертификат», — говорится в сообщении. Площадь домов 33 и 54 квадратных метра.

Также на благоустройство и восстановление села Юлдус выделено 1,5 млн рублей. Деньги перечислены депутатом ЗакСо Оренбургской области Ильдусом Давлятовым совместно с местными бизнесменами и муфтиями.

Ранее URA.RU писало, что компания из Татарстана бесплатно построить погорельцам из Юлдуса 18 жилых домов. Еще восемь домов возводятся благодаря помощи татарских бизнесменов с разных регионов страны.

Из Татарстана в село Юлдус привезут бесплатные домокомплекты для погорельцев, которые не получили сертификаты
Из Татарстана в село Юлдус привезут бесплатные домокомплекты для погорельцев, которые не получили сертификаты
Фото:
Дома, построенные компанией «Татнефть» имеют площадь 33 и 54 квадратных метра
Дома, построенные компанией «Татнефть» имеют площадь 33 и 54 квадратных метра
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев осмотрел дома, которые компания «Татнефть» построила бесплатно для курганских погорельцев из села Юлдус. Об этом сообщается в группе Всемирного конгресса татар в соцсети «ВКонтакте». «Василь Шайхразиев посетил комбинат в Елабуге, где строятся дома для жителей села Юлдус. Они отправятся в Курганскую область уже завтра и будут установлены через два дня. Они строятся для нуждающихся, которые не получили сертификат», — говорится в сообщении. Площадь домов 33 и 54 квадратных метра. Также на благоустройство и восстановление села Юлдус выделено 1,5 млн рублей. Деньги перечислены депутатом ЗакСо Оренбургской области Ильдусом Давлятовым совместно с местными бизнесменами и муфтиями. Ранее URA.RU писало, что компания из Татарстана бесплатно построить погорельцам из Юлдуса 18 жилых домов. Еще восемь домов возводятся благодаря помощи татарских бизнесменов с разных регионов страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...