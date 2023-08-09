Курганцам показали, как выглядят бесплатные дома для погорельцев. Фото

Курганским погорельцам привезут бесплатные домокомплекты из Татарстана

10 августа 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

В село Юлдус отправят бесплатные домокоплекты для погорельцев Фото: Екатерина Сычкова Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев осмотрел дома, которые компания «Татнефть» построила бесплатно для курганских погорельцев из села Юлдус. Об этом сообщается в группе Всемирного конгресса татар в соцсети «ВКонтакте». «Василь Шайхразиев посетил комбинат в Елабуге, где строятся дома для жителей села Юлдус. Они отправятся в Курганскую область уже завтра и будут установлены через два дня. Они строятся для нуждающихся, которые не получили сертификат», — говорится в сообщении. Площадь домов 33 и 54 квадратных метра. Также на благоустройство и восстановление села Юлдус выделено 1,5 млн рублей. Деньги перечислены депутатом ЗакСо Оренбургской области Ильдусом Давлятовым совместно с местными бизнесменами и муфтиями. Ранее URA.RU писало, что компания из Татарстана бесплатно построить погорельцам из Юлдуса 18 жилых домов. Еще восемь домов возводятся благодаря помощи татарских бизнесменов с разных регионов страны. Из Татарстана в село Юлдус привезут бесплатные домокомплекты для погорельцев, которые не получили сертификаты Фото: группа «Всемирный конгресс татар» в соцсети «ВКонтакте» Дома, построенные компанией «Татнефть» имеют площадь 33 и 54 квадратных метра Фото: группа «Всемирный конгресс татар» в соцсети «ВКонтакте»

Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев осмотрел дома, которые компания «Татнефть» построила бесплатно для курганских погорельцев из села Юлдус. Об этом сообщается в группе Всемирного конгресса татар в соцсети «ВКонтакте». «Василь Шайхразиев посетил комбинат в Елабуге, где строятся дома для жителей села Юлдус. Они отправятся в Курганскую область уже завтра и будут установлены через два дня. Они строятся для нуждающихся, которые не получили сертификат», — говорится в сообщении. Площадь домов 33 и 54 квадратных метра. Также на благоустройство и восстановление села Юлдус выделено 1,5 млн рублей. Деньги перечислены депутатом ЗакСо Оренбургской области Ильдусом Давлятовым совместно с местными бизнесменами и муфтиями. Ранее URA.RU писало, что компания из Татарстана бесплатно построить погорельцам из Юлдуса 18 жилых домов. Еще восемь домов возводятся благодаря помощи татарских бизнесменов с разных регионов страны.