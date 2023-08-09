В ЯНАО «потеряли» 45 тонн рыбы. Скрин

Ноябрьская компания «Рыба Ямала» при переработке не учла в документах 44 тысячи килограммов сырья

10 августа 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Ямальская компания не внесла в систему меркурий данные об утилизации биологических отходов или другом использовании «пропавшей» рыбы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Компания «Рыба Ямала» из Ноябрьска не может отчитаться о переработке или утилизации почти 45 тонн сырой рыбы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «По результатам анализа данных в ФГИС „Меркурий“ установлено, что в 2023 году предприятием из 111 986 килограммов рыбы было выработано 66 998 килограммов готовой продукции. Разница составила 44 988 килограммов. При этом не указаны биологические отходы, а также отсутствуют сведения об оформленных ветеринарных сопроводительных документах на перемещение биоотходов в места их переработки либо утилизации», — говорится в сообщении. Система СБИС сообщает, что финансовое положение «Рыбы Ямала» далеко от идеала. У компании отмечают 100% риск задержки платежей, дефицит средств на погашение текущих долгов в размере почти шести млн рублей, а так же риски банкротства по трем актуальным методикам. Так же у компании отрицательные рентабельность и стоимость бизнеса, а убытки в 2022 году составили 5,7 млн рублей. Скрин — СБИС

Компания «Рыба Ямала» из Ноябрьска не может отчитаться о переработке или утилизации почти 45 тонн сырой рыбы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «По результатам анализа данных в ФГИС „Меркурий“ установлено, что в 2023 году предприятием из 111 986 килограммов рыбы было выработано 66 998 килограммов готовой продукции. Разница составила 44 988 килограммов. При этом не указаны биологические отходы, а также отсутствуют сведения об оформленных ветеринарных сопроводительных документах на перемещение биоотходов в места их переработки либо утилизации», — говорится в сообщении. Система СБИС сообщает, что финансовое положение «Рыбы Ямала» далеко от идеала. У компании отмечают 100% риск задержки платежей, дефицит средств на погашение текущих долгов в размере почти шести млн рублей, а так же риски банкротства по трем актуальным методикам. Так же у компании отрицательные рентабельность и стоимость бизнеса, а убытки в 2022 году составили 5,7 млн рублей.