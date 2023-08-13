Тюменцев ждет жаркая неделя. Скрин

14 августа 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

К выходным температура воздуха поднимется до +31 градуса Фото: Московец Илья © URA.RU После небольшой передышки в Тюменскую область снова вернется жаркая солнечная погода. Об этом сообщили синоптики. «С понедельника 14 августа начнется потепление. В этот день температура воздуха на пике составит +26 градусов по шкале Цельсия. При этом сохранится переменная облачность, которая пройдет уже к среде 16 августа», — сообщает Gismeteo. Температурный максимум, по прогнозам синоптиков, ожидается 18 и 19 августа. В эти дни столбики термометров поднимутся до +31 градуса. Пятница будет безоблачной, а в субботу возможен кратковременный дождь. В воскресенье 20 августа температура снова опустится до +21 градуса, облачность станет сплошной, и над Тюменью пройдут дожди. Скрин — Gismeteo

После небольшой передышки в Тюменскую область снова вернется жаркая солнечная погода. Об этом сообщили синоптики. «С понедельника 14 августа начнется потепление. В этот день температура воздуха на пике составит +26 градусов по шкале Цельсия. При этом сохранится переменная облачность, которая пройдет уже к среде 16 августа», — сообщает Gismeteo. Температурный максимум, по прогнозам синоптиков, ожидается 18 и 19 августа. В эти дни столбики термометров поднимутся до +31 градуса. Пятница будет безоблачной, а в субботу возможен кратковременный дождь. В воскресенье 20 августа температура снова опустится до +21 градуса, облачность станет сплошной, и над Тюменью пройдут дожди.