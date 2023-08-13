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Тюменцев ждет жаркая неделя. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-фестиваль «Кардиограмма». Екатеринбург, жара, зной, девушка под зонтом
К выходным температура воздуха поднимется до +31 градуса Фото:

После небольшой передышки в Тюменскую область снова вернется жаркая солнечная погода. Об этом сообщили синоптики.

«С понедельника 14 августа начнется потепление. В этот день температура воздуха на пике составит +26 градусов по шкале Цельсия. При этом сохранится переменная облачность, которая пройдет уже к среде 16 августа», — сообщает Gismeteo.

Температурный максимум, по прогнозам синоптиков, ожидается 18 и 19 августа. В эти дни столбики термометров поднимутся до +31 градуса. Пятница будет безоблачной, а в субботу возможен кратковременный дождь. В воскресенье 20 августа температура снова опустится до +21 градуса, облачность станет сплошной, и над Тюменью пройдут дожди.

Скрин — Gismeteo
Скрин — Gismeteo

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После небольшой передышки в Тюменскую область снова вернется жаркая солнечная погода. Об этом сообщили синоптики. «С понедельника 14 августа начнется потепление. В этот день температура воздуха на пике составит +26 градусов по шкале Цельсия. При этом сохранится переменная облачность, которая пройдет уже к среде 16 августа», — сообщает Gismeteo. Температурный максимум, по прогнозам синоптиков, ожидается 18 и 19 августа. В эти дни столбики термометров поднимутся до +31 градуса. Пятница будет безоблачной, а в субботу возможен кратковременный дождь. В воскресенье 20 августа температура снова опустится до +21 градуса, облачность станет сплошной, и над Тюменью пройдут дожди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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