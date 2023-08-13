В Тюменской области резко подорожали приставки Xbox и PlayStation 5

Курс доллара повлиял на стоимость игровых приставок в Тюменской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В тюменских магазинах цифровой электроники резко выросли цены на приставки Xbox Series X от Microsoft и Sony PlayStation 5. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников торговой сети DNS. По его словам, консоли подорожали после того, как вырос курс иностранных валют: доллара и евро.

«Приставки Xbox и PlayStation 5 подорожали практически во всех торговых сетях. Цены изменились сразу после того, как начались колебания на валютном рынке. На данный момент Xbox Series X в сети магазинов DNS стоит почти 46 тыс. рублей. Хотя недавно консоль стоила дешевле на 2 — 3 тысячи рублей. Та же история с Sony PlayStation 5. Они тоже подорожали», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

По данным официального сайта сети гипермаркетов цифровой электроники DNS на 14 августа 2023 года, стоимость консоли Xbox Series X от Microsoft составляет 45 999 рублей. Покупка Sony PlayStation 5 обойдется в 59 999 рублей.

В адрес сети гипермаркетов цифровой электроники DNS направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что 14 августа 2023 года во время предварительных торгов на Мосбирже курс доллара достиг 100 рублей. Стоимость евро поднялась до 110,9 рублей.