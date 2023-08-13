13 августа 2023

Метеорологи предупредили тюменцев об опасной погоде

В Тюмени ночью и утром 15 августа повысится загрязненность воздуха
© Служба новостей «URA.RU»
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Смог в городе. Тюмень, задымление, смог, смог в городе, смог в тюмени
Воздух в городе будет грязнее обычного, тюменцам советуют не открывать окна Фото:

Начиная с вечера 14 августа и до 09:00 15 августа в Тюмени объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, из-за погоды, которая способствует накоплению в воздухе вредных веществ. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В период с 21:00 14 августа до 09:00 15 августа на территории Тюмени ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявлены НМУ первой степени опасности», — сообщили синоптики.

Подобная ситуация опасна для людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы и аллергиков. Вредные вещества будут накапливаться в воздухе, что может вызвать у чувствительных групп населения затруднения с дыханием. Гражданам советуют не открывать окна и меньше находиться на улице.

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Начиная с вечера 14 августа и до 09:00 15 августа в Тюмени объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, из-за погоды, которая способствует накоплению в воздухе вредных веществ. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «В период с 21:00 14 августа до 09:00 15 августа на территории Тюмени ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявлены НМУ первой степени опасности», — сообщили синоптики. Подобная ситуация опасна для людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы и аллергиков. Вредные вещества будут накапливаться в воздухе, что может вызвать у чувствительных групп населения затруднения с дыханием. Гражданам советуют не открывать окна и меньше находиться на улице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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