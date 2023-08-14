Курганец получил условный срок за стрельбу из пистолета в человека после ссоры

15 августа 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Осужденный выстрелил в потерпевшего несколько раз Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жителя Курганской области поговорили к условному сроку и компенсации морального вреда за стрельбу из пневматического пистолета в человека. Мужчины поссорились после совместного распития алкоголя. Эта информация опубликована на сайте Звериноголовского районного суда. «Суд, признал гражданина виновным (по статье об умышленном причинении вреда здоровью с применением оружия — прим. URA.RU) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года (с испытательным сроком на весь период). Также суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей», — указано в решении. Фигуранты дела отдыхали на берегу озера Горького в поселке Искра. В результате конфликта осужденный достал травматический пистолет и выстрел в потерпевшего три раза, целясь в шею и область поясницы. Ранее URA.RU писало о жителе областного центра, который расстрелял дорожную камеру из пневматического пистолета. Суд приговорил его к условному сроку на год. Также сообщалось о жители Катайска, который восемь раз выстрелил из травматического пистолета в охранника кафе. Мужчину судили за покушение на убийство.

Жителя Курганской области поговорили к условному сроку и компенсации морального вреда за стрельбу из пневматического пистолета в человека. Мужчины поссорились после совместного распития алкоголя. Эта информация опубликована на сайте Звериноголовского районного суда. «Суд, признал гражданина виновным (по статье об умышленном причинении вреда здоровью с применением оружия — прим. URA.RU) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года (с испытательным сроком на весь период). Также суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей», — указано в решении. Фигуранты дела отдыхали на берегу озера Горького в поселке Искра. В результате конфликта осужденный достал травматический пистолет и выстрел в потерпевшего три раза, целясь в шею и область поясницы. Ранее URA.RU писало о жителе областного центра, который расстрелял дорожную камеру из пневматического пистолета. Суд приговорил его к условному сроку на год. Также сообщалось о жители Катайска, который восемь раз выстрелил из травматического пистолета в охранника кафе. Мужчину судили за покушение на убийство.