14 августа 2023

Курганец получил условный срок за стрельбу из пистолета в человека после ссоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка "Туризм, охота и рыбалка". Пермь, оружие, пистолет ярыгина
Осужденный выстрелил в потерпевшего несколько раз Фото:

Жителя Курганской области поговорили к условному сроку и компенсации морального вреда за стрельбу из пневматического пистолета в человека. Мужчины поссорились после совместного распития алкоголя. Эта информация опубликована на сайте Звериноголовского районного суда.

«Суд, признал гражданина виновным (по статье об умышленном причинении вреда здоровью с применением оружия — прим. URA.RU) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года (с испытательным сроком на весь период). Также суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей», — указано в решении.

Фигуранты дела отдыхали на берегу озера Горького в поселке Искра. В результате конфликта осужденный достал травматический пистолет и выстрел в потерпевшего три раза, целясь в шею и область поясницы.

Ранее URA.RU писало о жителе областного центра, который расстрелял дорожную камеру из пневматического пистолета. Суд приговорил его к условному сроку на год. Также сообщалось о жители Катайска, который восемь раз выстрелил из травматического пистолета в охранника кафе. Мужчину судили за покушение на убийство.

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Жителя Курганской области поговорили к условному сроку и компенсации морального вреда за стрельбу из пневматического пистолета в человека. Мужчины поссорились после совместного распития алкоголя. Эта информация опубликована на сайте Звериноголовского районного суда. «Суд, признал гражданина виновным (по статье об умышленном причинении вреда здоровью с применением оружия — прим. URA.RU) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года (с испытательным сроком на весь период). Также суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей», — указано в решении. Фигуранты дела отдыхали на берегу озера Горького в поселке Искра. В результате конфликта осужденный достал травматический пистолет и выстрел в потерпевшего три раза, целясь в шею и область поясницы. Ранее URA.RU писало о жителе областного центра, который расстрелял дорожную камеру из пневматического пистолета. Суд приговорил его к условному сроку на год. Также сообщалось о жители Катайска, который восемь раз выстрелил из травматического пистолета в охранника кафе. Мужчину судили за покушение на убийство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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