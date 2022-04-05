Курганец, расстрелявший дорожную камеру, получил срок

Хулиган из Кургана, стрелявший в оператора дорожной камеры, получил условный срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана, расстрелявший дорожную камеру из пневматического пистолета, осужден на год лишения свободы условно. Оператор устройства намерен обжаловать приговор суда, сообщила URA.RU юрист Елена Камшилова.

«По факту выстрела в машину оператора дорожной камеры фиксации нарушений ПДД было возбуждено уголовное дело. Приговором Варгашинского районного суда Святослав Петухов был осужден к одному году лишения свободы условно по ч.2 ст. 167 УК РФ (повреждение имущества из хулиганских побуждений). Выяснилось, что это не первый „подвиг“ Петухова, ранее за применение пневматического оружия он уже был привлечен к административной ответственности. Прокуратура обратилась в областной суд с представлением об отмене приговора и замене наказания на четыре года лишения свободы. Сегодня определением областного суда приговор был оставлен в силе», — рассказала Елена Камшилова.

По словам юриста, осужденный мужчина частично возместил ущерб оператору дорожной камеры. Приговор суда ему показался суровым, он тоже пытался подать апелляцию. Потерпевший оператор передвижной дорожной камеры намерен обжаловать приговор в кассационном суде (привлечь ответчика по ст. 213 «Хулиганство»), взыскать с него сумму ущерба и компенсацию морального вреда.

Инцидент произошел в октябре 2021 года на трассе «Иртыш». 38-летний ранее судимый житель Кургана на трассе выстрелил из пневматического пистолета в сторону оператора передвижной камеры фиксации нарушений. Выстрел повредил стекло автомобиля оператора камеры. Оператор пустился за стрелявшим в погоню, сообщив о происшествии в полицию, и сам задержал нарушителя. Позже в сети появилось видео расстрела дорожной камеры и погони.

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