Тюменцы пытались пронести на концерт «Иванушки International» отвертки и шестигранники

Жители Тюмени пытались пронести на концерт группы «Иванушки International», прошедший 14 августа на площади 400-летия, отвертки и шестигранники. Об этом сообщила тюменка Елена в соцсети «ВКонтакте».
«Кто идет на концерт на площадь 400-летия. С ключами, шестигранниками, отвертками не пропускают. Особенно мужчин. <…> Мужчины некоторые таскают в сумке даже провода. Все зависит от профессиональной деятельности. Может они шли с работы», — написала в группе «Мамочки Тюмень» жительница Елена.
Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало, что на площади 400-летия прошел бесплатный концерт группы «Иванушки International», приуроченный ко Дню Тюменской области. Выступление музыкантов оплатило агентство недвижимости «Этажи».
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