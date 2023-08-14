Тюменцы пытались пронести на концерт «Иванушки International» отвертки и шестигранники

15 августа 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Концерт группы «Иванушки International» прошел в Тюмени 14 августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюмени пытались пронести на концерт группы «Иванушки International», прошедший 14 августа на площади 400-летия, отвертки и шестигранники. Об этом сообщила тюменка Елена в соцсети «ВКонтакте». «Кто идет на концерт на площадь 400-летия. С ключами, шестигранниками, отвертками не пропускают. Особенно мужчин. <…> Мужчины некоторые таскают в сумке даже провода. Все зависит от профессиональной деятельности. Может они шли с работы», — написала в группе «Мамочки Тюмень» жительница Елена. Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что на площади 400-летия прошел бесплатный концерт группы «Иванушки International», приуроченный ко Дню Тюменской области. Выступление музыкантов оплатило агентство недвижимости «Этажи».

Жители Тюмени пытались пронести на концерт группы «Иванушки International», прошедший 14 августа на площади 400-летия, отвертки и шестигранники. Об этом сообщила тюменка Елена в соцсети «ВКонтакте». «Кто идет на концерт на площадь 400-летия. С ключами, шестигранниками, отвертками не пропускают. Особенно мужчин. <…> Мужчины некоторые таскают в сумке даже провода. Все зависит от профессиональной деятельности. Может они шли с работы», — написала в группе «Мамочки Тюмень» жительница Елена. Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что на площади 400-летия прошел бесплатный концерт группы «Иванушки International», приуроченный ко Дню Тюменской области. Выступление музыкантов оплатило агентство недвижимости «Этажи».