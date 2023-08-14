14 августа 2023

Тюменцы пытались пронести на концерт «Иванушки International» отвертки и шестигранники

© Служба новостей «URA.RU»
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Иванушки. Тюмень
Концерт группы «Иванушки International» прошел в Тюмени 14 августа Фото:

Жители Тюмени пытались пронести на концерт группы «Иванушки International», прошедший 14 августа на площади 400-летия, отвертки и шестигранники. Об этом сообщила тюменка Елена в соцсети «ВКонтакте».

«Кто идет на концерт на площадь 400-летия. С ключами, шестигранниками, отвертками не пропускают. Особенно мужчин. <…> Мужчины некоторые таскают в сумке даже провода. Все зависит от профессиональной деятельности. Может они шли с работы», — написала в группе «Мамочки Тюмень» жительница Елена.

Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что на площади 400-летия прошел бесплатный концерт группы «Иванушки International», приуроченный ко Дню Тюменской области. Выступление музыкантов оплатило агентство недвижимости «Этажи».

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Жители Тюмени пытались пронести на концерт группы «Иванушки International», прошедший 14 августа на площади 400-летия, отвертки и шестигранники. Об этом сообщила тюменка Елена в соцсети «ВКонтакте». «Кто идет на концерт на площадь 400-летия. С ключами, шестигранниками, отвертками не пропускают. Особенно мужчин. <…> Мужчины некоторые таскают в сумке даже провода. Все зависит от профессиональной деятельности. Может они шли с работы», — написала в группе «Мамочки Тюмень» жительница Елена. Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что на площади 400-летия прошел бесплатный концерт группы «Иванушки International», приуроченный ко Дню Тюменской области. Выступление музыкантов оплатило агентство недвижимости «Этажи».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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