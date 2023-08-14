Тюменский приборостроительный завод задолжал поставщику электроэнергии 7,7 миллионов рублей

Производитель легендарных весов «Тюмень» стал ответчиком в деле о банкротстве из-за коммунальных долгов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тюменский приборостроительный завод, который до 2012 года производил известные по всей стране и за ее пределами весы «Тюмень», стал ответчиком в деле о банкротстве. Иск в адрес компании за миллионные долги выдвинуло АО «Газпром энергосбыт Тюмень», сообщает электронная картотека арбитражных дел.

«Дело № А70-17493/2023, истец — АО „Газпром энергосбыт Тюмень“, ответчик — ЗАО „Тюменский приборостроительный завод“. Сумма иска не сообщается, иск зарегистрирован в системе арбитражных дел, но пока не пущен в производство», — говорится на сайте картотеки.

Система СБИС сообщает, что это уже не первая попытка обанкротить легендарный завод. В 2018 и 2019 году претензии к компании выдвигала налоговая служба, до этого в 2016 году было сразу три попытки банкротства от ресурсоснабжающих и сетевых компаний. Всего завод с 2007 года пережил восемь покушений на финансовую независимость. В настоящий момент, по данным СБИС, дефицит средств на погашение долгов у завода превышает 9 млн рублей; а с 2014 года компания является убыточной и показывает отрицательную прибыль.

URA.RU направило запросы фигурантам банкротного дела с просьбой пояснить финансовую ситуацию должника. На момент публикации ответы ожидаются. Ранее агентство рассказало, что у энергетиков есть претензии не только к тюменским компаниям, но и к дачникам.