Тюменские силовики наказали больницу, в которой не было нужного оборудования

15 августа 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Прокуратура нашла нарушения в двух медучреждениях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура через суд обязала Абатскую районную больницу (Тюменская область) оснастить ФАП и амбулаторию необходимым оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В учреждениях не было холодильника для лекарств и положенных медизделий. «Фельдшерско-акушерский пункт и амбулатория „Абатской районной больницы“ не соответствовали стандартам оснащения. Даже после представления в адрес главврача в них отсутствовали анализаторы гемоглобина и холестерина, холодильник для лекарств, автоматический дефибриллятор, кислородный ингалятор и ряд других изделий. Прокуратура района обратилась в суд», — сообщили в пресс-службе. Силовики требовали, чтобы медучреждения оборудовали всем необходимым. Иск прокуратуры был удовлетворен, а нужные изделия уже частично поставлены в больницу. Остальное оборудование должно быть закуплено до 29 декабря.

Прокуратура через суд обязала Абатскую районную больницу (Тюменская область) оснастить ФАП и амбулаторию необходимым оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В учреждениях не было холодильника для лекарств и положенных медизделий. «Фельдшерско-акушерский пункт и амбулатория „Абатской районной больницы“ не соответствовали стандартам оснащения. Даже после представления в адрес главврача в них отсутствовали анализаторы гемоглобина и холестерина, холодильник для лекарств, автоматический дефибриллятор, кислородный ингалятор и ряд других изделий. Прокуратура района обратилась в суд», — сообщили в пресс-службе. Силовики требовали, чтобы медучреждения оборудовали всем необходимым. Иск прокуратуры был удовлетворен, а нужные изделия уже частично поставлены в больницу. Остальное оборудование должно быть закуплено до 29 декабря.