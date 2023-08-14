14 августа 2023

Тюменские силовики наказали больницу, в которой не было нужного оборудования

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по Евгению Маленкину в Областном суде. Екатеринбург, прокуратура, проверка, рукалицо, фейспалм
Прокуратура нашла нарушения в двух медучреждениях Фото:

Прокуратура через суд обязала Абатскую районную больницу (Тюменская область) оснастить ФАП и амбулаторию необходимым оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В учреждениях не было холодильника для лекарств и положенных медизделий.

«Фельдшерско-акушерский пункт и амбулатория „Абатской районной больницы“ не соответствовали стандартам оснащения. Даже после представления в адрес главврача в них отсутствовали анализаторы гемоглобина и холестерина, холодильник для лекарств, автоматический дефибриллятор, кислородный ингалятор и ряд других изделий. Прокуратура района обратилась в суд», — сообщили в пресс-службе.

Силовики требовали, чтобы медучреждения оборудовали всем необходимым. Иск прокуратуры был удовлетворен, а нужные изделия уже частично поставлены в больницу. Остальное оборудование должно быть закуплено до 29 декабря.

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Прокуратура через суд обязала Абатскую районную больницу (Тюменская область) оснастить ФАП и амбулаторию необходимым оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В учреждениях не было холодильника для лекарств и положенных медизделий. «Фельдшерско-акушерский пункт и амбулатория „Абатской районной больницы“ не соответствовали стандартам оснащения. Даже после представления в адрес главврача в них отсутствовали анализаторы гемоглобина и холестерина, холодильник для лекарств, автоматический дефибриллятор, кислородный ингалятор и ряд других изделий. Прокуратура района обратилась в суд», — сообщили в пресс-службе. Силовики требовали, чтобы медучреждения оборудовали всем необходимым. Иск прокуратуры был удовлетворен, а нужные изделия уже частично поставлены в больницу. Остальное оборудование должно быть закуплено до 29 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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