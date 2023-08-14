В Тюменской области йог заказал наркотики, думая, что это клубничные благовония

15 августа 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Мужчина утверждал, что заказал благовония, а о наркотиках и не думал Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Ялуторовска (Тюменская область), задержанный за контрабанду наркотиков, в суде заявил, что не знал, что заказанные им из Италии «благовония» являются марихуаной. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина увлекается йогой и медитациями. «Житель Ялуторовска признан виновным в контрабанде наркотиков. В интернете мужчина заказал марихуану, произведенную на острове Сардиния. В суде мужчина пояснил: заказ сделал, предполагая, что покупает благовония, так как является верующим человеком, увлекается йогой и медитациями, а в описании товара было слово „Клубника“», — рассказали в пресс-службе. Запрещенную посылку перехватили тюменские таможенники. Вскрыв пакет, они обнаружили в нем 110 грамм наркотиков, что является крупным размером. Самого заказчика задержали в отделении почты, куда он пришел за своим заказом. По итогу мужчина получил пять лет лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.

Житель Ялуторовска (Тюменская область), задержанный за контрабанду наркотиков, в суде заявил, что не знал, что заказанные им из Италии «благовония» являются марихуаной. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина увлекается йогой и медитациями. «Житель Ялуторовска признан виновным в контрабанде наркотиков. В интернете мужчина заказал марихуану, произведенную на острове Сардиния. В суде мужчина пояснил: заказ сделал, предполагая, что покупает благовония, так как является верующим человеком, увлекается йогой и медитациями, а в описании товара было слово „Клубника“», — рассказали в пресс-службе. Запрещенную посылку перехватили тюменские таможенники. Вскрыв пакет, они обнаружили в нем 110 грамм наркотиков, что является крупным размером. Самого заказчика задержали в отделении почты, куда он пришел за своим заказом. По итогу мужчина получил пять лет лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.