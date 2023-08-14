14 августа 2023

В Тюменской области йог заказал наркотики, думая, что это клубничные благовония

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина утверждал, что заказал благовония, а о наркотиках и не думал Фото:

Житель Ялуторовска (Тюменская область), задержанный за контрабанду наркотиков, в суде заявил, что не знал, что заказанные им из Италии «благовония» являются марихуаной. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина увлекается йогой и медитациями.

«Житель Ялуторовска признан виновным в контрабанде наркотиков. В интернете мужчина заказал марихуану, произведенную на острове Сардиния. В суде мужчина пояснил: заказ сделал, предполагая, что покупает благовония, так как является верующим человеком, увлекается йогой и медитациями, а в описании товара было слово „Клубника“», — рассказали в пресс-службе.

Запрещенную посылку перехватили тюменские таможенники. Вскрыв пакет, они обнаружили в нем 110 грамм наркотиков, что является крупным размером. Самого заказчика задержали в отделении почты, куда он пришел за своим заказом.

По итогу мужчина получил пять лет лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.

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Житель Ялуторовска (Тюменская область), задержанный за контрабанду наркотиков, в суде заявил, что не знал, что заказанные им из Италии «благовония» являются марихуаной. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина увлекается йогой и медитациями. «Житель Ялуторовска признан виновным в контрабанде наркотиков. В интернете мужчина заказал марихуану, произведенную на острове Сардиния. В суде мужчина пояснил: заказ сделал, предполагая, что покупает благовония, так как является верующим человеком, увлекается йогой и медитациями, а в описании товара было слово „Клубника“», — рассказали в пресс-службе. Запрещенную посылку перехватили тюменские таможенники. Вскрыв пакет, они обнаружили в нем 110 грамм наркотиков, что является крупным размером. Самого заказчика задержали в отделении почты, куда он пришел за своим заказом. По итогу мужчина получил пять лет лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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