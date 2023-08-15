Прокуратура Курганской области нашла миллионы у умерших в интернатах людей

Прокуратура Курганской области нашла миллионы рублей на счетах умерших в соцучреждениях курганцев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области прокуратура нашла при проверке миллионы рублей на банковских счетах умерших в интернатах и других соцучреждениях. Об этом говорится на сайте регионального надзорного ведомства.

«На банковских счетах граждан, находившихся в интернатах на гособеспечении, не имеющих родственников и наследников, после их смерти остались невостребованными деньги. Прокурор обратился в суд, чтобы деньги перешли в пользу государства», — указано на сайте прокуратуры Курганской области.

По данным прокуратуры, суд принял решение, согласно которому в бюджет РФ перечислено более 12 миллионов рублей со счетов умерших в интернатах курганцев. Надзорное ведомство проверяет соцучреждения области на регулярной основе.