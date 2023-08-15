15 августа 2023

Прокуратура Курганской области нашла миллионы у умерших в интернатах людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания Курган, прокуратура курганской области
Прокуратура Курганской области нашла миллионы рублей на счетах умерших в соцучреждениях курганцев Фото:

В Курганской области прокуратура нашла при проверке миллионы рублей на банковских счетах умерших в интернатах и других соцучреждениях. Об этом говорится на сайте регионального надзорного ведомства.

«На банковских счетах граждан, находившихся в интернатах на гособеспечении, не имеющих родственников и наследников, после их смерти остались невостребованными деньги. Прокурор обратился в суд, чтобы деньги перешли в пользу государства», — указано на сайте прокуратуры Курганской области.

По данным прокуратуры, суд принял решение, согласно которому в бюджет РФ перечислено более 12 миллионов рублей со счетов умерших в интернатах курганцев. Надзорное ведомство проверяет соцучреждения области на регулярной основе.

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В Курганской области прокуратура нашла при проверке миллионы рублей на банковских счетах умерших в интернатах и других соцучреждениях. Об этом говорится на сайте регионального надзорного ведомства. «На банковских счетах граждан, находившихся в интернатах на гособеспечении, не имеющих родственников и наследников, после их смерти остались невостребованными деньги. Прокурор обратился в суд, чтобы деньги перешли в пользу государства», — указано на сайте прокуратуры Курганской области. По данным прокуратуры, суд принял решение, согласно которому в бюджет РФ перечислено более 12 миллионов рублей со счетов умерших в интернатах курганцев. Надзорное ведомство проверяет соцучреждения области на регулярной основе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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