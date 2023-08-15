Тюменская сеть фастфуда проведет чемпионат по поеданию бургеров

Tesla Burger устроит соревнования на открытии нового ресторана в Тюмени

16 августа 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Призом станет годовой абонемент на бургеры Фото: Александр Мамаев © URA.RU Тюменская сеть Tesla Burgers проведет чемпионат по поеданию бургеров, победителю которого подарят годовой запас этого блюда. Соревнование планируется провести на открытии нового ресторана, о чем сообщается в соцсетях компании. «Новая бургерная в ТРЦ „Панама“! И уже 19 августа состоится ее торжественное открытие! Будем дарить подарки, вместе готовить, поучаствуем в чемпионате по поеданию бургеров, разыграем годовой абонемент на бургеры и раздадим 100 кг картошки фри», — указано в группе в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, там собираются готовить и пробовать бургеры весом более трех килограммов. Ранее URA.RU сообщало, что другие заведения в Тюмени также расширяются. Среди них — популярная сеть грузинских ресторанов «Кацо», которая откроет новую точку в бизнес-центре.

Тюменская сеть Tesla Burgers проведет чемпионат по поеданию бургеров, победителю которого подарят годовой запас этого блюда. Соревнование планируется провести на открытии нового ресторана, о чем сообщается в соцсетях компании. «Новая бургерная в ТРЦ „Панама“! И уже 19 августа состоится ее торжественное открытие! Будем дарить подарки, вместе готовить, поучаствуем в чемпионате по поеданию бургеров, разыграем годовой абонемент на бургеры и раздадим 100 кг картошки фри», — указано в группе в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, там собираются готовить и пробовать бургеры весом более трех килограммов. Ранее URA.RU сообщало, что другие заведения в Тюмени также расширяются. Среди них — популярная сеть грузинских ресторанов «Кацо», которая откроет новую точку в бизнес-центре.