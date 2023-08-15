15 августа 2023

Тюменская сеть фастфуда проведет чемпионат по поеданию бургеров

Tesla Burger устроит соревнования на открытии нового ресторана в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Огонь Пляжа. Екатеринбург, поедание бургеров, онкурс, конкурс
Призом станет годовой абонемент на бургеры Фото:

Тюменская сеть Tesla Burgers проведет чемпионат по поеданию бургеров, победителю которого подарят годовой запас этого блюда. Соревнование планируется провести на открытии нового ресторана, о чем сообщается в соцсетях компании.

«Новая бургерная в ТРЦ „Панама“! И уже 19 августа состоится ее торжественное открытие! Будем дарить подарки, вместе готовить, поучаствуем в чемпионате по поеданию бургеров, разыграем годовой абонемент на бургеры и раздадим 100 кг картошки фри», — указано в группе в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, там собираются готовить и пробовать бургеры весом более трех килограммов.

Ранее URA.RU сообщало, что другие заведения в Тюмени также расширяются. Среди них — популярная сеть грузинских ресторанов «Кацо», которая откроет новую точку в бизнес-центре.

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Тюменская сеть Tesla Burgers проведет чемпионат по поеданию бургеров, победителю которого подарят годовой запас этого блюда. Соревнование планируется провести на открытии нового ресторана, о чем сообщается в соцсетях компании. «Новая бургерная в ТРЦ „Панама“! И уже 19 августа состоится ее торжественное открытие! Будем дарить подарки, вместе готовить, поучаствуем в чемпионате по поеданию бургеров, разыграем годовой абонемент на бургеры и раздадим 100 кг картошки фри», — указано в группе в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, там собираются готовить и пробовать бургеры весом более трех килограммов. Ранее URA.RU сообщало, что другие заведения в Тюмени также расширяются. Среди них — популярная сеть грузинских ресторанов «Кацо», которая откроет новую точку в бизнес-центре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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