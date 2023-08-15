В Молодежном парке Кургана, находящемся возле Центрального рынка, укладывают асфальт для пешеходных дорожек. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший в парке.
«Рабочие укладывают асфальт. Уже появляются пешеходные дорожки. В дальнейшем там будут устанавливать освещение», — рассказал корреспондент.
Представители мэрии сообщали, что общая протяженность асфальтовых дорожек составит 300 метров. Также в парке планируют установить скамейки. Власти хотят вернуть интерес курганцев к этому парку, который был в советское время.
Ранее стало известно, что в Кургане расчищают заброшенную территорию Молодежного парка. Благоустройство планируют выполнить в этом году.
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