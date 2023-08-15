В парке у Центрального рынка Кургана уложили асфальт. Фото, видео

16 августа 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Благоустройство парка планируют завершить до конца года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Молодежном парке Кургана, находящемся возле Центрального рынка, укладывают асфальт для пешеходных дорожек. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший в парке. «Рабочие укладывают асфальт. Уже появляются пешеходные дорожки. В дальнейшем там будут устанавливать освещение», — рассказал корреспондент. Представители мэрии сообщали, что общая протяженность асфальтовых дорожек составит 300 метров. Также в парке планируют установить скамейки. Власти хотят вернуть интерес курганцев к этому парку, который был в советское время. Ранее стало известно, что в Кургане расчищают заброшенную территорию Молодежного парка. Благоустройство планируют выполнить в этом году. Ранее парк был заросшим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Молодежном парке Кургана, находящемся возле Центрального рынка, укладывают асфальт для пешеходных дорожек. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший в парке. «Рабочие укладывают асфальт. Уже появляются пешеходные дорожки. В дальнейшем там будут устанавливать освещение», — рассказал корреспондент. Представители мэрии сообщали, что общая протяженность асфальтовых дорожек составит 300 метров. Также в парке планируют установить скамейки. Власти хотят вернуть интерес курганцев к этому парку, который был в советское время. Ранее стало известно, что в Кургане расчищают заброшенную территорию Молодежного парка. Благоустройство планируют выполнить в этом году.