15 августа 2023

В парке у Центрального рынка Кургана уложили асфальт. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Парк Молодежный. Курган, парк молодежный
Благоустройство парка планируют завершить до конца года Фото:

В Молодежном парке Кургана, находящемся возле Центрального рынка, укладывают асфальт для пешеходных дорожек. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший в парке.

«Рабочие укладывают асфальт. Уже появляются пешеходные дорожки. В дальнейшем там будут устанавливать освещение», — рассказал корреспондент.

Представители мэрии сообщали, что общая протяженность асфальтовых дорожек составит 300 метров. Также в парке планируют установить скамейки. Власти хотят вернуть интерес курганцев к этому парку, который был в советское время.

Ранее стало известно, что в Кургане расчищают заброшенную территорию Молодежного парка. Благоустройство планируют выполнить в этом году.

Ранее парк был заросшим
Ранее парк был заросшим
Фото:

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В Молодежном парке Кургана, находящемся возле Центрального рынка, укладывают асфальт для пешеходных дорожек. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший в парке. «Рабочие укладывают асфальт. Уже появляются пешеходные дорожки. В дальнейшем там будут устанавливать освещение», — рассказал корреспондент. Представители мэрии сообщали, что общая протяженность асфальтовых дорожек составит 300 метров. Также в парке планируют установить скамейки. Власти хотят вернуть интерес курганцев к этому парку, который был в советское время. Ранее стало известно, что в Кургане расчищают заброшенную территорию Молодежного парка. Благоустройство планируют выполнить в этом году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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