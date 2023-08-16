Сеть кофеен в Тюмени запрыгнула на волну популярности «Барби»

Тюменская сеть кофеен «Максим» выпустила коллекцию десертов в стиле «Барби»

Коллекция десертов вдохновлена «Барби» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Тюменская сеть кофеен ресторанного холдинга «Максим» выпустила коллекцию десертов под названием «Barbie». Акция приурочена к выходу одноименного фильма и, как сообщила URA.RU PR-директор сети Марина Филиппова, продлится около двух месяцев.

«Коллекция вышла на волне популярности фильма Барби, и мы обыграли, плюс сейчас сезон вообще ягод, малины, поэтому эта коллекция получилась ягодная, под стать именно стилистике Барби. Коллекция будет примерно полтора-два месяца», — рассказала Филиппова.

В специальную коллекцию попали чизкейк, бенто-торт, эклер и круассан. Все они отличаются розовым цветом. По словам PR-директора, наиболее популярные позиции из коллекции могут попасть в основное меню. «Позиции, особенно вкусы, которые больше всего понравятся нашим гостям, мы обязательно их и включим в основное меню», — дополнила она.

Ранее URA.RU сообщало, что ресторанный холдинг «Максим» провел крупные изменения в организации своей сети. Там объединили кондитерии с гастрокофейнями. Кроме этого каждая из точек получила собственную концепцию.