Сеть кофеен в Тюмени запрыгнула на волну популярности «Барби»

Тюменская сеть кофеен ресторанного холдинга «Максим» выпустила коллекцию десертов под названием «Barbie». Акция приурочена к выходу одноименного фильма и, как сообщила URA.RU PR-директор сети Марина Филиппова, продлится около двух месяцев.
«Коллекция вышла на волне популярности фильма Барби, и мы обыграли, плюс сейчас сезон вообще ягод, малины, поэтому эта коллекция получилась ягодная, под стать именно стилистике Барби. Коллекция будет примерно полтора-два месяца», — рассказала Филиппова.
В специальную коллекцию попали чизкейк, бенто-торт, эклер и круассан. Все они отличаются розовым цветом. По словам PR-директора, наиболее популярные позиции из коллекции могут попасть в основное меню. «Позиции, особенно вкусы, которые больше всего понравятся нашим гостям, мы обязательно их и включим в основное меню», — дополнила она.
Ранее URA.RU сообщало, что ресторанный холдинг «Максим» провел крупные изменения в организации своей сети. Там объединили кондитерии с гастрокофейнями. Кроме этого каждая из точек получила собственную концепцию.
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