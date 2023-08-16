Губернатор Артюхов объяснил молодежи роль ЯНАО в жизни россиян

Губернатор Артюхов заявил, что ЯНАО играет важную роль в жизни страны

Артюхов рассказал молодежи со всей России о Ямале Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что качество жизни россиян напрямую связано с трудом ямальцев. Об этом он сообщил во время выступления на молодежном проекте «Территория смыслов».

«У нас ключевой нефтегазовый комплекс. Мы даем подавляющую часть энергии страны. Каждый раз, когда здесь горит лампочка, когда вы заряжаете свой смартфон, где-то на Ямале мужики крутят трубу, чтобы этот газ добывался», — сказал глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что Артюхов выступил на молодежном проекте «Территория смыслов». Он рассказал слушателям об особенностях управления регионом.