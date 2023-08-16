16 августа 2023

Губернатор Артюхов объяснил молодежи роль ЯНАО в жизни россиян

Губернатор Артюхов заявил, что ЯНАО играет важную роль в жизни страны
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Артюхов рассказал молодежи со всей России о Ямале Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что качество жизни россиян напрямую связано с трудом ямальцев. Об этом он сообщил во время выступления на молодежном проекте «Территория смыслов».

«У нас ключевой нефтегазовый комплекс. Мы даем подавляющую часть энергии страны. Каждый раз, когда здесь горит лампочка, когда вы заряжаете свой смартфон, где-то на Ямале мужики крутят трубу, чтобы этот газ добывался», — сказал глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что Артюхов выступил на молодежном проекте «Территория смыслов». Он рассказал слушателям об особенностях управления регионом.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что качество жизни россиян напрямую связано с трудом ямальцев. Об этом он сообщил во время выступления на молодежном проекте «Территория смыслов». «У нас ключевой нефтегазовый комплекс. Мы даем подавляющую часть энергии страны. Каждый раз, когда здесь горит лампочка, когда вы заряжаете свой смартфон, где-то на Ямале мужики крутят трубу, чтобы этот газ добывался», — сказал глава региона. Ранее URA.RU сообщало, что Артюхов выступил на молодежном проекте «Территория смыслов». Он рассказал слушателям об особенностях управления регионом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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