Стало известно, сколько стоит заказать настоящего Байдена на корпоратив

NYP: Байден требует за выступление на мероприятии 300 тысяч долларов
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На выступления Байдена нет спроса
На выступления Байдена нет спроса Фото:

Бывший президент США Джо Байден начал выступать на корпоративах и просит за свое выступление 300 тысяч долларов. Однако желающих платить страдающему умственными расстройствами Байдену практически не нашлось. Об этом сообщает газета New York Post.

«Попытка Байдена выставить счет в размере 300 тысяч долларов за выступление находит мало желающих. Некоторые из его бывших помощников говорят, что 82-летнему мужчине пора навсегда уйти из центра внимания. Во время своего появления на публике в Чикаго он обозвал чернокожих детей „цветными“», — пишет газета New York Post.

Источник рассказал изданию, что креативное агентство CAA (Creative Artists Agency), с которым экс-президент заключил контракт, испытывает проблемы с бронированием его концертов. При этом гонорар Байдена на 25% ниже, чем 400 тысяч долларов, которые запрашивал Барак Обама после президентства. Детали контрактов Байдена неизвестны, но организаторы обязаны обеспечить ему частный самолёт и покрыть расходы для пяти членов команды.

Ранее Байден впервые после ухода из Белого дома выступил с речью на конференции по защите социального обеспечения в Чикаго. По словам журналиста ВГТРК Владимира Соловьева, в ходе выступления он нечетко говорил, был дезориентирован и делал странные заявления. 

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Бывший президент США Джо Байден начал выступать на корпоративах и просит за свое выступление 300 тысяч долларов. Однако желающих платить страдающему умственными расстройствами Байдену практически не нашлось. Об этом сообщает газета New York Post. «Попытка Байдена выставить счет в размере 300 тысяч долларов за выступление находит мало желающих. Некоторые из его бывших помощников говорят, что 82-летнему мужчине пора навсегда уйти из центра внимания. Во время своего появления на публике в Чикаго он обозвал чернокожих детей „цветными“», — пишет газета New York Post. Источник рассказал изданию, что креативное агентство CAA (Creative Artists Agency), с которым экс-президент заключил контракт, испытывает проблемы с бронированием его концертов. При этом гонорар Байдена на 25% ниже, чем 400 тысяч долларов, которые запрашивал Барак Обама после президентства. Детали контрактов Байдена неизвестны, но организаторы обязаны обеспечить ему частный самолёт и покрыть расходы для пяти членов команды. Ранее Байден впервые после ухода из Белого дома выступил с речью на конференции по защите социального обеспечения в Чикаго. По словам журналиста ВГТРК Владимира Соловьева, в ходе выступления он нечетко говорил, был дезориентирован и делал странные заявления. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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