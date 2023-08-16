16 августа 2023

Тюменцы стали тратить больше денег на астрологов

© Служба новостей «URA.RU»
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Арт-объекты на Кировке. Челябинск, плитка, знаки зодиака, телец
Самой востребованной услугой стал гороскоп на ближайший год Фото:

Жители Тюмени стали чаще обращаться за помощью к астрологам. Об этом URA.RU рассказала астролог Марина Галимова. По ее словам, самой востребованной услугой стал гороскоп на ближайший год, стоимость которого составляет шесть тысяч рублей.

«Спрос на услуги астролога растет постоянно. У меня чаще всего заказывают так называемый солярный гороскоп (гороскоп на ближайший год). Время нестабильное, людям нужно понимать, что учесть, как подстраховаться, чтобы не „прилетело“ никаких неприятных неожиданностей», — поделилась с корреспондентом URA.RU Галимова.

По словам астролога, люди обращаются к специалистам по двум причинам. Во-первых, жители хотят выяснить, в каких сферах их подстерегают опасности и как подстраховаться. А во-вторых, тюменцы находят в общении с астрологом психологическую поддержку.

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Жители Тюмени стали чаще обращаться за помощью к астрологам. Об этом URA.RU рассказала астролог Марина Галимова. По ее словам, самой востребованной услугой стал гороскоп на ближайший год, стоимость которого составляет шесть тысяч рублей. «Спрос на услуги астролога растет постоянно. У меня чаще всего заказывают так называемый солярный гороскоп (гороскоп на ближайший год). Время нестабильное, людям нужно понимать, что учесть, как подстраховаться, чтобы не „прилетело“ никаких неприятных неожиданностей», — поделилась с корреспондентом URA.RU Галимова. По словам астролога, люди обращаются к специалистам по двум причинам. Во-первых, жители хотят выяснить, в каких сферах их подстерегают опасности и как подстраховаться. А во-вторых, тюменцы находят в общении с астрологом психологическую поддержку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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