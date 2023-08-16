Тюменцы стали тратить больше денег на астрологов

17 августа 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Самой востребованной услугой стал гороскоп на ближайший год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Тюмени стали чаще обращаться за помощью к астрологам. Об этом URA.RU рассказала астролог Марина Галимова. По ее словам, самой востребованной услугой стал гороскоп на ближайший год, стоимость которого составляет шесть тысяч рублей. «Спрос на услуги астролога растет постоянно. У меня чаще всего заказывают так называемый солярный гороскоп (гороскоп на ближайший год). Время нестабильное, людям нужно понимать, что учесть, как подстраховаться, чтобы не „прилетело“ никаких неприятных неожиданностей», — поделилась с корреспондентом URA.RU Галимова. По словам астролога, люди обращаются к специалистам по двум причинам. Во-первых, жители хотят выяснить, в каких сферах их подстерегают опасности и как подстраховаться. А во-вторых, тюменцы находят в общении с астрологом психологическую поддержку.

Жители Тюмени стали чаще обращаться за помощью к астрологам. Об этом URA.RU рассказала астролог Марина Галимова. По ее словам, самой востребованной услугой стал гороскоп на ближайший год, стоимость которого составляет шесть тысяч рублей. «Спрос на услуги астролога растет постоянно. У меня чаще всего заказывают так называемый солярный гороскоп (гороскоп на ближайший год). Время нестабильное, людям нужно понимать, что учесть, как подстраховаться, чтобы не „прилетело“ никаких неприятных неожиданностей», — поделилась с корреспондентом URA.RU Галимова. По словам астролога, люди обращаются к специалистам по двум причинам. Во-первых, жители хотят выяснить, в каких сферах их подстерегают опасности и как подстраховаться. А во-вторых, тюменцы находят в общении с астрологом психологическую поддержку.