17 августа 2023

В Кургане открыли перекресток улиц Красина и Мяготина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие перекрестка улиц Коли Мяготина и Красина. Курган, проезд закрыт, перекресток улиц Красина Коли Мяготина
Власти Кургана готовятся к открытию перекрестка Фото:

В центре Кургана открыли движение по перекрестку улиц Коли Мяготина и Красина. Со слов главы города Елены Ситниковой, участок дороги удалось отремонтировать на несколько часов раньше. Соответствующая информация появилась в официальном telegram-канале мэра Кургана.

«Открываем для движения перекресток Коли Мяготина — Красина — даже на несколько часов ранее, чем обещали. Сейчас убираем блоки ограждения, после чего проезд по перекрестку будет полностью открыт», — указано в посте канала.

Сообщается, что дорожные рабочие уложили асфальтовым покрытием более 50% улицы. По информации из telegram-канала, участок дороги от Ипподромной др Красина полностью открыт для движения. На одном из участков дороги по улице Ленина наносят разметку.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане закрыли для движения перекресток улиц Красина-Мяготина. Власти планировали открыть его 18 августа. Позднее закрытие данного перекрестка вызвало трудности у местных жителей, который не знали, где им ждать автобус.

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В центре Кургана открыли движение по перекрестку улиц Коли Мяготина и Красина. Со слов главы города Елены Ситниковой, участок дороги удалось отремонтировать на несколько часов раньше. Соответствующая информация появилась в официальном telegram-канале мэра Кургана. «Открываем для движения перекресток Коли Мяготина — Красина — даже на несколько часов ранее, чем обещали. Сейчас убираем блоки ограждения, после чего проезд по перекрестку будет полностью открыт», — указано в посте канала. Сообщается, что дорожные рабочие уложили асфальтовым покрытием более 50% улицы. По информации из telegram-канала, участок дороги от Ипподромной др Красина полностью открыт для движения. На одном из участков дороги по улице Ленина наносят разметку. Ранее URA.RU писало, что в Кургане закрыли для движения перекресток улиц Красина-Мяготина. Власти планировали открыть его 18 августа. Позднее закрытие данного перекрестка вызвало трудности у местных жителей, который не знали, где им ждать автобус.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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