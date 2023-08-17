В Кургане открыли перекресток улиц Красина и Мяготина. Видео

18 августа 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Власти Кургана готовятся к открытию перекрестка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Кургана открыли движение по перекрестку улиц Коли Мяготина и Красина. Со слов главы города Елены Ситниковой, участок дороги удалось отремонтировать на несколько часов раньше. Соответствующая информация появилась в официальном telegram-канале мэра Кургана. «Открываем для движения перекресток Коли Мяготина — Красина — даже на несколько часов ранее, чем обещали. Сейчас убираем блоки ограждения, после чего проезд по перекрестку будет полностью открыт», — указано в посте канала. Сообщается, что дорожные рабочие уложили асфальтовым покрытием более 50% улицы. По информации из telegram-канала, участок дороги от Ипподромной др Красина полностью открыт для движения. На одном из участков дороги по улице Ленина наносят разметку. Ранее URA.RU писало, что в Кургане закрыли для движения перекресток улиц Красина-Мяготина. Власти планировали открыть его 18 августа. Позднее закрытие данного перекрестка вызвало трудности у местных жителей, который не знали, где им ждать автобус.

В центре Кургана открыли движение по перекрестку улиц Коли Мяготина и Красина. Со слов главы города Елены Ситниковой, участок дороги удалось отремонтировать на несколько часов раньше. Соответствующая информация появилась в официальном telegram-канале мэра Кургана. «Открываем для движения перекресток Коли Мяготина — Красина — даже на несколько часов ранее, чем обещали. Сейчас убираем блоки ограждения, после чего проезд по перекрестку будет полностью открыт», — указано в посте канала. Сообщается, что дорожные рабочие уложили асфальтовым покрытием более 50% улицы. По информации из telegram-канала, участок дороги от Ипподромной др Красина полностью открыт для движения. На одном из участков дороги по улице Ленина наносят разметку. Ранее URA.RU писало, что в Кургане закрыли для движения перекресток улиц Красина-Мяготина. Власти планировали открыть его 18 августа. Позднее закрытие данного перекрестка вызвало трудности у местных жителей, который не знали, где им ждать автобус.