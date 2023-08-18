Губернатор Шумков рассказал, как помогает оборонным заводам с кадрами. Видео

Курганская область вошла в пятерку по кадрам на оборонных заводах
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Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов на Курганском машиностороительном заводе. Курган, шумков вадим, кмз, борисов юрий, шпорт вячеслав
Властям Кургана предстоит обучить и поставить тысячи людей на оборонные предприятия Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал про помощь оборонным заводам в подготовке кадров. Об этом он сообщил в интервью, опубликованном на странице правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Проговорили с полпредом президента РФ по УрФО Владимиром Якушевым по кадровым вопросам. Сейчас имеются кадровые резервы. Оборонным предприятиям Курганской области потребуются еще более 1000 новых сотрудников в парадигме полутора-трех лет. В этот временной период надлежит обучить, подготовить и поставить этих людей» — поделился Шумков. Правительство РФ, со слов губернатора, отметило Курганскую область пятыми по успешности регионом в стране по обеспечению кадрами оборонных предприятий.

Также он сообщил, что в регионе появилось собственное «ноу-хау» по работе учебных заведений с оборонными заводами и работе с гражданами, которые поступают на оборонные предприятия. Данная сфера будет дополнительно финансироваться правительством Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев проверил выполнение гособоронзаказа. Вместе с губернатором Вадимом Шумковым они посетили завод «Курганприбор».

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал про помощь оборонным заводам в подготовке кадров. Об этом он сообщил в интервью, опубликованном на странице правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Проговорили с полпредом президента РФ по УрФО Владимиром Якушевым по кадровым вопросам. Сейчас имеются кадровые резервы. Оборонным предприятиям Курганской области потребуются еще более 1000 новых сотрудников в парадигме полутора-трех лет. В этот временной период надлежит обучить, подготовить и поставить этих людей» — поделился Шумков. Правительство РФ, со слов губернатора, отметило Курганскую область пятыми по успешности регионом в стране по обеспечению кадрами оборонных предприятий. Также он сообщил, что в регионе появилось собственное «ноу-хау» по работе учебных заведений с оборонными заводами и работе с гражданами, которые поступают на оборонные предприятия. Данная сфера будет дополнительно финансироваться правительством Курганской области. Ранее URA.RU писало, что полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев проверил выполнение гособоронзаказа. Вместе с губернатором Вадимом Шумковым они посетили завод «Курганприбор».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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