Губернатор Шумков рассказал, как помогает оборонным заводам с кадрами. Видео

Курганская область вошла в пятерку по кадрам на оборонных заводах

18 августа 2023 в 21:28 Размер текста - 17 +

Властям Кургана предстоит обучить и поставить тысячи людей на оборонные предприятия Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал про помощь оборонным заводам в подготовке кадров. Об этом он сообщил в интервью, опубликованном на странице правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Проговорили с полпредом президента РФ по УрФО Владимиром Якушевым по кадровым вопросам. Сейчас имеются кадровые резервы. Оборонным предприятиям Курганской области потребуются еще более 1000 новых сотрудников в парадигме полутора-трех лет. В этот временной период надлежит обучить, подготовить и поставить этих людей» — поделился Шумков. Правительство РФ, со слов губернатора, отметило Курганскую область пятыми по успешности регионом в стране по обеспечению кадрами оборонных предприятий.



Также он сообщил, что в регионе появилось собственное «ноу-хау» по работе учебных заведений с оборонными заводами и работе с гражданами, которые поступают на оборонные предприятия. Данная сфера будет дополнительно финансироваться правительством Курганской области.



Ранее URA.RU писало, что полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев проверил выполнение гособоронзаказа. Вместе с губернатором Вадимом Шумковым они посетили завод «Курганприбор».

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал про помощь оборонным заводам в подготовке кадров. Об этом он сообщил в интервью, опубликованном на странице правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Проговорили с полпредом президента РФ по УрФО Владимиром Якушевым по кадровым вопросам. Сейчас имеются кадровые резервы. Оборонным предприятиям Курганской области потребуются еще более 1000 новых сотрудников в парадигме полутора-трех лет. В этот временной период надлежит обучить, подготовить и поставить этих людей» — поделился Шумков. Правительство РФ, со слов губернатора, отметило Курганскую область пятыми по успешности регионом в стране по обеспечению кадрами оборонных предприятий. Также он сообщил, что в регионе появилось собственное «ноу-хау» по работе учебных заведений с оборонными заводами и работе с гражданами, которые поступают на оборонные предприятия. Данная сфера будет дополнительно финансироваться правительством Курганской области. Ранее URA.RU писало, что полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев проверил выполнение гособоронзаказа. Вместе с губернатором Вадимом Шумковым они посетили завод «Курганприбор».