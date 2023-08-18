Губернатор Артюхов рассказал о смене приоритетов жителей ЯНАО. Видео

19 августа 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Интересующие вопросы жители ЯНАО задают губернатору во время «Честного маршрута» Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Жителей ЯНАО стали больше интересовать вопросы детства, развития и возможностей для молодежи. Об этом губернатор округа Дмитрий Артюхов рассказал после беседы с ямальцами во время «Честного маршрута». «Стало очевидно, что темы, которые всегда были в топе проблем — жилье, расселение аварийного жилья, вопросы дорог, стали резко уходить на третье, четвертое, а порой и пятое место. Вперед стали выходить вопросы детства, развития, возможностей для молодежи», — слова главы округа передают в telegram-канале «Ямал. Официально». Артюхов назвал данную тенденцию положительной, так как она отражает ключевые направления в развитии региона. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился в пятую поездку по региону «Честный маршрут». Во время посещения городов, он планирует обсудить с жителями волнующие их вопросы, оценить работу муниципалитетов и встретиться с участниками СВО и их семьями.

Жителей ЯНАО стали больше интересовать вопросы детства, развития и возможностей для молодежи. Об этом губернатор округа Дмитрий Артюхов рассказал после беседы с ямальцами во время «Честного маршрута». «Стало очевидно, что темы, которые всегда были в топе проблем — жилье, расселение аварийного жилья, вопросы дорог, стали резко уходить на третье, четвертое, а порой и пятое место. Вперед стали выходить вопросы детства, развития, возможностей для молодежи», — слова главы округа передают в telegram-канале «Ямал. Официально». Артюхов назвал данную тенденцию положительной, так как она отражает ключевые направления в развитии региона. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился в пятую поездку по региону «Честный маршрут». Во время посещения городов, он планирует обсудить с жителями волнующие их вопросы, оценить работу муниципалитетов и встретиться с участниками СВО и их семьями.