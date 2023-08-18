18 августа 2023
17 августа 2023

Губернатор Артюхов рассказал о смене приоритетов жителей ЯНАО. Видео

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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Интересующие вопросы жители ЯНАО задают губернатору во время «Честного маршрута» Фото:

Жителей ЯНАО стали больше интересовать вопросы детства, развития и возможностей для молодежи. Об этом губернатор округа Дмитрий Артюхов рассказал после беседы с ямальцами во время «Честного маршрута».

«Стало очевидно, что темы, которые всегда были в топе проблем — жилье, расселение аварийного жилья, вопросы дорог, стали резко уходить на третье, четвертое, а порой и пятое место. Вперед стали выходить вопросы детства, развития, возможностей для молодежи», — слова главы округа передают в telegram-канале «Ямал. Официально». Артюхов назвал данную тенденцию положительной, так как она отражает ключевые направления в развитии региона.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился в пятую поездку по региону «Честный маршрут». Во время посещения городов, он планирует обсудить с жителями волнующие их вопросы, оценить работу муниципалитетов и встретиться с участниками СВО и их семьями.

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Жителей ЯНАО стали больше интересовать вопросы детства, развития и возможностей для молодежи. Об этом губернатор округа Дмитрий Артюхов рассказал после беседы с ямальцами во время «Честного маршрута». «Стало очевидно, что темы, которые всегда были в топе проблем — жилье, расселение аварийного жилья, вопросы дорог, стали резко уходить на третье, четвертое, а порой и пятое место. Вперед стали выходить вопросы детства, развития, возможностей для молодежи», — слова главы округа передают в telegram-канале «Ямал. Официально». Артюхов назвал данную тенденцию положительной, так как она отражает ключевые направления в развитии региона. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился в пятую поездку по региону «Честный маршрут». Во время посещения городов, он планирует обсудить с жителями волнующие их вопросы, оценить работу муниципалитетов и встретиться с участниками СВО и их семьями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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