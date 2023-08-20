У жителя ЯНАО хакеры украли миллионы рублей с помощью его телефона

21 августа 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО отдали мошенникам 8 миллионов рублей за неделю Фото: Игорь Пантин © URA.RU Житель Нового Уренгоя потерял более трех с половиной миллионов рублей, установив на телефон приложение для удаленного доступа. О новой уловке мошенников сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. «Жителю Нового Уренгоя в одном из мессенджеров поступил звонок от неизвестного мужчины, который под предлогом пресечения оформления кредита убедил потерпевшего установить на телефон приложение, позволяющее злоумышленниками получать удаленный доступ ко всем данным потерпевшего. Используя программу мошенники похитили у него 3 миллиона 590 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Также, мошенники широко используют и желание ямальцев разбогатеть на инвестициях. За неделю зарегистрированы два крупных случая такого мошенничества. Так, житель Муравленко, желая вложиться в акции компании «Greefinpro», лишился 3 миллионов 228 тысяч рублей, а житель Ноябрьска перечислил на счета злоумышленника около 600 тысяч рублей.

Житель Нового Уренгоя потерял более трех с половиной миллионов рублей, установив на телефон приложение для удаленного доступа. О новой уловке мошенников сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. «Жителю Нового Уренгоя в одном из мессенджеров поступил звонок от неизвестного мужчины, который под предлогом пресечения оформления кредита убедил потерпевшего установить на телефон приложение, позволяющее злоумышленниками получать удаленный доступ ко всем данным потерпевшего. Используя программу мошенники похитили у него 3 миллиона 590 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Также, мошенники широко используют и желание ямальцев разбогатеть на инвестициях. За неделю зарегистрированы два крупных случая такого мошенничества. Так, житель Муравленко, желая вложиться в акции компании «Greefinpro», лишился 3 миллионов 228 тысяч рублей, а житель Ноябрьска перечислил на счета злоумышленника около 600 тысяч рублей.