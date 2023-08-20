В Тюмени попрощаются со старейшим актером драматического театра

В Тюменском драматическом театре пройдет прощание с актером Валерием Рябковым

21 августа 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Прощальная панихида пройдет 22 августа Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюменском драматическом театре простятся со своим старейшим актером Валерием Рябковым. Мужчина ушел из жизни на 75-м году жизни, проработав в театре 44 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения. «Траурное прощание и гражданская панихида пройдут в Тюменском драматическом театре, во вторник 22 августа с 11:00 до 12:30. Похоронят актера в Тюмени на Червишевском кладбище», — рассказали в пресс-службе ТКТО. Рябков в 1978 лет пришел в тюменский драмтеатр и до конца своей жизни оставался его актером. Этому делу он посвятил 44 года. Директор учреждения Сергей Осинцев также отметил, каким был мужчина. «Наш театр действительно был его домом, а сцена ТБДТ — самой главной его любовью, которой он не изменял никогда <…> Он действительно был мастером, который не представлял себя без сцены и в любой даже самой маленькой роли Валерий Алексеевич был запоминающимся», — написал он в своем telegram-канале. Из жизни Рябков ушел в субботу, 19 августа. Он был одним из старейших актеров. По словам Осинцева, в следующем году его ждали два юбилея — 50 лет на сцене Тюменского драмтеатра и 75-й день рождения.

В Тюменском драматическом театре простятся со своим старейшим актером Валерием Рябковым. Мужчина ушел из жизни на 75-м году жизни, проработав в театре 44 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения. «Траурное прощание и гражданская панихида пройдут в Тюменском драматическом театре, во вторник 22 августа с 11:00 до 12:30. Похоронят актера в Тюмени на Червишевском кладбище», — рассказали в пресс-службе ТКТО. Рябков в 1978 лет пришел в тюменский драмтеатр и до конца своей жизни оставался его актером. Этому делу он посвятил 44 года. Директор учреждения Сергей Осинцев также отметил, каким был мужчина. «Наш театр действительно был его домом, а сцена ТБДТ — самой главной его любовью, которой он не изменял никогда <…> Он действительно был мастером, который не представлял себя без сцены и в любой даже самой маленькой роли Валерий Алексеевич был запоминающимся», — написал он в своем telegram-канале. Из жизни Рябков ушел в субботу, 19 августа. Он был одним из старейших актеров. По словам Осинцева, в следующем году его ждали два юбилея — 50 лет на сцене Тюменского драмтеатра и 75-й день рождения.