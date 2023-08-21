Глава ЯНАО Артюхов высказался по поводу второй смены в школах региона

Глава ЯНАО Артюхов: вторая смена в школах ЯНАО останется

22 августа 2023 в 02:01 Размер текста - 17 +

Власти региона строят новые школы, чтобы уменьшить нагрузку на переполненные классы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что вторые смены в школах региона останутся, потому что это не самая страшная проблема из тех, что требует сейчас решений. Об этом он сообщил на встрече с жителями Губкинского. «Во-первых, скажу от себя как человек, который полшколы отучился во вторую смену. Это не такая проблема. Переполненные классы, когда учителю не хватает времени физически на ученика — это проблема. Или когда у нас много детей по 6-7 первых классов уже набираем, то это проблема, когда такая нагрузка», — сказал Дмитрий Артюхов. Видео со встречи губернатор опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». По словам губернатора ЯНАО, нужно постепенно от второй смены отказываться, однако сейчас власти региона строят новые школы, чтобы уменьшить нагрузку. Бросить все и заняться именно первой смены невозможно, дополнил Артюхов. Ранее URA.RU писало, что встреча губернатора Артюхова с губкинцами 21 августа началась со вступления в должность избранного нового главы города Андрея Бандурко. После присяги, Бандурко обратился к бывшему мэру, а ныне замгубернатора Андрею Гаранину и Артюхову.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что вторые смены в школах региона останутся, потому что это не самая страшная проблема из тех, что требует сейчас решений. Об этом он сообщил на встрече с жителями Губкинского. «Во-первых, скажу от себя как человек, который полшколы отучился во вторую смену. Это не такая проблема. Переполненные классы, когда учителю не хватает времени физически на ученика — это проблема. Или когда у нас много детей по 6-7 первых классов уже набираем, то это проблема, когда такая нагрузка», — сказал Дмитрий Артюхов. Видео со встречи губернатор опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». По словам губернатора ЯНАО, нужно постепенно от второй смены отказываться, однако сейчас власти региона строят новые школы, чтобы уменьшить нагрузку. Бросить все и заняться именно первой смены невозможно, дополнил Артюхов. Ранее URA.RU писало, что встреча губернатора Артюхова с губкинцами 21 августа началась со вступления в должность избранного нового главы города Андрея Бандурко. После присяги, Бандурко обратился к бывшему мэру, а ныне замгубернатора Андрею Гаранину и Артюхову.