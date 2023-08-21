21 августа 2023

В Тюмени больше не будут производить легендарное печенье

Тюменский комбинат «БКК и К» провел ребрендинг и избавился от бренда «Плазма»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка губернатора Владимира Якушева в Ялуторовск. Тюменская область, конвейер, кондитерская фабрика, печенье, кураж, ялуторовск
Любимое тюменское печенье поколения «лихих 90-х» теперь будет носить новое название Фото:

Тюменский комбинат «БКК и К» провел ребрендинг и избавился от легендарной марки печенья «Плазма». Об этом сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты Тюменской области.

«Было решено переименовать легендарное печенье „Плазма“. Новое название приурочено к имени города Тюмень, теперь печенье носит название „Тюменочка“. Печенье можно приобрести во всех федеральных сетях, а так же в розничных придомовых магазинах», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что перемены приурочены к 30-летнему юбилею компании. Кроме того, в региональной торгово-промышленной палате пояснили, что ребрендинг печенья связан с возросшим туристическим потоком. Интерес гостей города к печенью с названием «Тюменочка» гораздо выше, отмечают в ТПП региона.

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Тюменский комбинат «БКК и К» провел ребрендинг и избавился от легендарной марки печенья «Плазма». Об этом сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты Тюменской области. «Было решено переименовать легендарное печенье „Плазма“. Новое название приурочено к имени города Тюмень, теперь печенье носит название „Тюменочка“. Печенье можно приобрести во всех федеральных сетях, а так же в розничных придомовых магазинах», — говорится в сообщении. Сообщается также, что перемены приурочены к 30-летнему юбилею компании. Кроме того, в региональной торгово-промышленной палате пояснили, что ребрендинг печенья связан с возросшим туристическим потоком. Интерес гостей города к печенью с названием «Тюменочка» гораздо выше, отмечают в ТПП региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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