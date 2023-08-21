В Тюмени больше не будут производить легендарное печенье

Тюменский комбинат «БКК и К» провел ребрендинг и избавился от бренда «Плазма»

22 августа 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Любимое тюменское печенье поколения «лихих 90-х» теперь будет носить новое название Фото: Николай Бастриков © URA.RU Тюменский комбинат «БКК и К» провел ребрендинг и избавился от легендарной марки печенья «Плазма». Об этом сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты Тюменской области. «Было решено переименовать легендарное печенье „Плазма“. Новое название приурочено к имени города Тюмень, теперь печенье носит название „Тюменочка“. Печенье можно приобрести во всех федеральных сетях, а так же в розничных придомовых магазинах», — говорится в сообщении. Сообщается также, что перемены приурочены к 30-летнему юбилею компании. Кроме того, в региональной торгово-промышленной палате пояснили, что ребрендинг печенья связан с возросшим туристическим потоком. Интерес гостей города к печенью с названием «Тюменочка» гораздо выше, отмечают в ТПП региона.

Тюменский комбинат «БКК и К» провел ребрендинг и избавился от легендарной марки печенья «Плазма». Об этом сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты Тюменской области. «Было решено переименовать легендарное печенье „Плазма“. Новое название приурочено к имени города Тюмень, теперь печенье носит название „Тюменочка“. Печенье можно приобрести во всех федеральных сетях, а так же в розничных придомовых магазинах», — говорится в сообщении. Сообщается также, что перемены приурочены к 30-летнему юбилею компании. Кроме того, в региональной торгово-промышленной палате пояснили, что ребрендинг печенья связан с возросшим туристическим потоком. Интерес гостей города к печенью с названием «Тюменочка» гораздо выше, отмечают в ТПП региона.