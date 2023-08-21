В Тобольском районе объявлен карантин по бешенству

22 августа 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

В селе Ворогушино объявлен карантин по бешенству животных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В селе Ворогушино Тобольского района (Тюменская область) объявлен карантин по бешенству животных. Он начал действовать с 22 августа. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «В селе Ворогушино Тобольского района Тюменской области введен карантин по бешенству животных с 22 августа. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона», — указано в сообщении Инфоцентра. На период действия карантина в селе Ворогушено запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением, либо вывозом животных. Также нельзя отлавливать восприимчивых к заболеванию животных для последующей передачи в зоопарки.

В селе Ворогушино Тобольского района (Тюменская область) объявлен карантин по бешенству животных. Он начал действовать с 22 августа. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «В селе Ворогушино Тобольского района Тюменской области введен карантин по бешенству животных с 22 августа. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона», — указано в сообщении Инфоцентра. На период действия карантина в селе Ворогушено запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением, либо вывозом животных. Также нельзя отлавливать восприимчивых к заболеванию животных для последующей передачи в зоопарки.