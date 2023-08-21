21 августа 2023

В Тобольском районе объявлен карантин по бешенству

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В селе Ворогушино объявлен карантин по бешенству животных Фото:

В селе Ворогушино Тобольского района (Тюменская область) объявлен карантин по бешенству животных. Он начал действовать с 22 августа. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«В селе Ворогушино Тобольского района Тюменской области введен карантин по бешенству животных с 22 августа. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона», — указано в сообщении Инфоцентра.

На период действия карантина в селе Ворогушено запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением, либо вывозом животных. Также нельзя отлавливать восприимчивых к заболеванию животных для последующей передачи в зоопарки.

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В селе Ворогушино Тобольского района (Тюменская область) объявлен карантин по бешенству животных. Он начал действовать с 22 августа. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «В селе Ворогушино Тобольского района Тюменской области введен карантин по бешенству животных с 22 августа. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона», — указано в сообщении Инфоцентра. На период действия карантина в селе Ворогушено запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением, либо вывозом животных. Также нельзя отлавливать восприимчивых к заболеванию животных для последующей передачи в зоопарки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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