Тюменским таксистам не будут осложнять работу из-за нового закона

Тюменских таксистов не заставят перекрашивать машины и сдавать экзамен о городе

24 августа 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

В Тюмени не будут вводить дополнительных требований для таксистов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменским таксистам не придется перекрашивать автомобили и сдавать экзамены на знание города после вступления в силу ФЗ № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ». Об этом URA.RU сообщили в главном управлении строительства Тюменской области. «Никаких дополнительных требований регион не вводит. Этот вопрос можно будет обсуждать с участниками рынка такси, когда будут обкатаны принятые федеральные требования», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления строительства. В telegram-канале ГУС региона также добавили, что к управлению такси не допустят тюменцев, имеющих более трех неоплаченных штрафов за нарушение ПДД и непогашенную судимость за средние и тяжкие преступления. Кроме того, в машинах разместят QR-коды с информацией о водителе и перевозчике. Разрешение на работу в такси теперь будет выдавать бесплатно, хотя ранее за него требовали две тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени таксисты массово уходят из «Яндекс Go» на нелегальный рынок. По словам источника агентства, в «бомбилы» уходят водители, которые не смогут работать после вступления в силу ФЗ № 580. Инсайдер также отметил, что ситуация может привести к большому переделу на рынке нелегальных пассажироперевозок Тюмени.

Тюменским таксистам не придется перекрашивать автомобили и сдавать экзамены на знание города после вступления в силу ФЗ № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ». Об этом URA.RU сообщили в главном управлении строительства Тюменской области. «Никаких дополнительных требований регион не вводит. Этот вопрос можно будет обсуждать с участниками рынка такси, когда будут обкатаны принятые федеральные требования», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления строительства. В telegram-канале ГУС региона также добавили, что к управлению такси не допустят тюменцев, имеющих более трех неоплаченных штрафов за нарушение ПДД и непогашенную судимость за средние и тяжкие преступления. Кроме того, в машинах разместят QR-коды с информацией о водителе и перевозчике. Разрешение на работу в такси теперь будет выдавать бесплатно, хотя ранее за него требовали две тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени таксисты массово уходят из «Яндекс Go» на нелегальный рынок. По словам источника агентства, в «бомбилы» уходят водители, которые не смогут работать после вступления в силу ФЗ № 580. Инсайдер также отметил, что ситуация может привести к большому переделу на рынке нелегальных пассажироперевозок Тюмени.