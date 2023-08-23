Тюменским таксистам не будут осложнять работу из-за нового закона

Тюменским таксистам не придется перекрашивать автомобили и сдавать экзамены на знание города после вступления в силу ФЗ № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ». Об этом URA.RU сообщили в главном управлении строительства Тюменской области.
«Никаких дополнительных требований регион не вводит. Этот вопрос можно будет обсуждать с участниками рынка такси, когда будут обкатаны принятые федеральные требования», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления строительства.
В telegram-канале ГУС региона также добавили, что к управлению такси не допустят тюменцев, имеющих более трех неоплаченных штрафов за нарушение ПДД и непогашенную судимость за средние и тяжкие преступления. Кроме того, в машинах разместят QR-коды с информацией о водителе и перевозчике. Разрешение на работу в такси теперь будет выдавать бесплатно, хотя ранее за него требовали две тысячи рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени таксисты массово уходят из «Яндекс Go» на нелегальный рынок. По словам источника агентства, в «бомбилы» уходят водители, которые не смогут работать после вступления в силу ФЗ № 580. Инсайдер также отметил, что ситуация может привести к большому переделу на рынке нелегальных пассажироперевозок Тюмени.
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