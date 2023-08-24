24 августа 2023

Моор встретился с федеральным министром в преддверии выборов

Александр Моор встретился с министром энергетики Шульгиновым в Тобольске
© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Шульгинов и Евгений Куйвашев на пресс-подходе. Екатеринбург , шульгинов николай, министр энергетики рф
Министр Шульгинов прибыл в Тюменскую область, чтобы дать старт строительству важного объекта Фото:

Министр энергетики России Николай Шульгинов прибыл в Тюменскую область, чтобы вместе полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым и тюменским губернатором Александром Моором дать старт строительству комплекса по производству пропилена. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.

«Вместе с министром энергетики России Николаем Шульгиновым, полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым и председателем правления компании СИБУР Михаилом Карисаловым дали старт строительству комплекса по производству пропилена. Новое производство пропилена укрепит технологический суверенитет нашей страны», — сказано в публикации.

По словам губернатора, на заводе смогут работать 370 тюменцев. Около 2 тысяч рабочих мест будет создано в смежных отраслях. По прогнозам, только в течение 10 лет после запуска предприятие перечислит около 100 млрд рублей налогов. Ранее Моора уже посещали премьер-министр Михаил Мишустин, министр труда Антон Котяков, а также глава МЧС Александр Куренков.

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Министр энергетики России Николай Шульгинов прибыл в Тюменскую область, чтобы вместе полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым и тюменским губернатором Александром Моором дать старт строительству комплекса по производству пропилена. Об этом глава региона сообщил в соцсетях. «Вместе с министром энергетики России Николаем Шульгиновым, полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым и председателем правления компании СИБУР Михаилом Карисаловым дали старт строительству комплекса по производству пропилена. Новое производство пропилена укрепит технологический суверенитет нашей страны», — сказано в публикации. По словам губернатора, на заводе смогут работать 370 тюменцев. Около 2 тысяч рабочих мест будет создано в смежных отраслях. По прогнозам, только в течение 10 лет после запуска предприятие перечислит около 100 млрд рублей налогов. Ранее Моора уже посещали премьер-министр Михаил Мишустин, министр труда Антон Котяков, а также глава МЧС Александр Куренков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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