24 августа 2023

В городах ЯНАО запретят спиртное в первый день осени

В День знаний в Салехарде и Ноябрьске ограничат продажу спиртного
© Служба новостей «URA.RU»
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В День знаний в городах и поселках ограничат продажу спиртного Фото:

В Салехарде и Ноябрьске ограничат продажу спиртных напитков в День знаний, который проходит в РФ 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службах мэрий.

«В Ноябрьске и Салехарде ограничат продажу алкогольных напитков», — сообщили в пресс-службах муниципалитетов. О временных рамках ограничений будет сообщено дополнительно.

В Надымском районе, в связи с празднованием дней поселков, 1 сентября запретят продажу алкоголя в Ягельном, Заполярном и Правохеттинском. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое полностью ограничивали продажу алкоголя 12 августа. В этот день в газовой столице проходил марафон «Ямальский забег».

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В Салехарде и Ноябрьске ограничат продажу спиртных напитков в День знаний, который проходит в РФ 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службах мэрий. «В Ноябрьске и Салехарде ограничат продажу алкогольных напитков», — сообщили в пресс-службах муниципалитетов. О временных рамках ограничений будет сообщено дополнительно. В Надымском районе, в связи с празднованием дней поселков, 1 сентября запретят продажу алкоголя в Ягельном, Заполярном и Правохеттинском. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое полностью ограничивали продажу алкоголя 12 августа. В этот день в газовой столице проходил марафон «Ямальский забег».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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