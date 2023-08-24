В городах ЯНАО запретят спиртное в первый день осени

В Салехарде и Ноябрьске ограничат продажу спиртных напитков в День знаний, который проходит в РФ 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службах мэрий.
«В Ноябрьске и Салехарде ограничат продажу алкогольных напитков», — сообщили в пресс-службах муниципалитетов. О временных рамках ограничений будет сообщено дополнительно.
В Надымском районе, в связи с празднованием дней поселков, 1 сентября запретят продажу алкоголя в Ягельном, Заполярном и Правохеттинском. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации.
Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое полностью ограничивали продажу алкоголя 12 августа. В этот день в газовой столице проходил марафон «Ямальский забег».
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