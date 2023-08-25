Вадим Шумков посетил стройки и кафе в Далматово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сегодня работал в городе Далматово. Глава региона посетил несколько объектов, где проводится капремонт, а также стройку гостиницы. По завершении обхода Шаумков пообщался с детьми, которым купил банановый коктейль в местном кафе. Об этом он написал в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

«По завершению обхода стройки с Полиной и Аминой зашли в кафе. Девчонки взяли бургеры. С нас банановый коктейль. И обновленный центр Далматово», — написал Шумков.

В постах Шумков показал, как проводится ремонт в музее, детском доме и доме-интернате для престарелых и инвалидов в Далматовском округе. Он отметил, что с отстаиванием заключаются контракты на сооружение спортивного комплекса у школы. Но выразил уверенность, что подрядчик, отвечающий за подготовку основания, и поставщик комплектующих сумеют нагнать график. Также губернатор упомянул, что в Далматова строится гостиница при государственной поддержке, а также небольшой медцентр.

Губернатор Вадим Шумков осмотрел ход капитального ремонта музея города Далматово фото: telergam-канал Вадима Шумкова, https://web.telegram.org/k/#@silavpravdevshumkov

В Далматово также ремонтируют детский дом, дом-интернат для престарелых и инвалидов фото: telergam-канал Вадима Шумкова, https://web.telegram.org/k/#@silavpravdevshumkov