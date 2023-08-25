Губернатор Шумков купил детям коктейль и обещал обновить центр города. Видео

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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, шумков вадим, портрет
Вадим Шумков посетил стройки и кафе в Далматово Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сегодня работал в городе Далматово. Глава региона посетил несколько объектов, где проводится капремонт, а также стройку гостиницы. По завершении обхода Шаумков пообщался с детьми, которым купил банановый коктейль в местном кафе. Об этом он написал в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

«По завершению обхода стройки с Полиной и Аминой зашли в кафе. Девчонки взяли бургеры. С нас банановый коктейль. И обновленный центр Далматово», — написал Шумков.

В постах Шумков показал, как проводится ремонт в музее, детском доме и доме-интернате для престарелых и инвалидов в Далматовском округе. Он отметил, что с отстаиванием заключаются контракты на сооружение спортивного комплекса у школы. Но выразил уверенность, что подрядчик, отвечающий за подготовку основания, и поставщик комплектующих сумеют нагнать график. Также губернатор упомянул, что в Далматова строится гостиница при государственной поддержке, а также небольшой медцентр.

Губернатор Вадим Шумков осмотрел ход капитального ремонта музея города Далматово
Губернатор Вадим Шумков осмотрел ход капитального ремонта музея города Далматово
В Далматово также ремонтируют детский дом, дом-интернат для престарелых и инвалидов
В Далматово также ремонтируют детский дом, дом-интернат для престарелых и инвалидов
Также при федеральной поддержке в Далматово делают гостиницу
Также при федеральной поддержке в Далматово делают гостиницу

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков сегодня работал в городе Далматово. Глава региона посетил несколько объектов, где проводится капремонт, а также стройку гостиницы. По завершении обхода Шаумков пообщался с детьми, которым купил банановый коктейль в местном кафе. Об этом он написал в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». «По завершению обхода стройки с Полиной и Аминой зашли в кафе. Девчонки взяли бургеры. С нас банановый коктейль. И обновленный центр Далматово», — написал Шумков. В постах Шумков показал, как проводится ремонт в музее, детском доме и доме-интернате для престарелых и инвалидов в Далматовском округе. Он отметил, что с отстаиванием заключаются контракты на сооружение спортивного комплекса у школы. Но выразил уверенность, что подрядчик, отвечающий за подготовку основания, и поставщик комплектующих сумеют нагнать график. Также губернатор упомянул, что в Далматова строится гостиница при государственной поддержке, а также небольшой медцентр.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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