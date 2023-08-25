25 августа 2023

Губернатор Моор отпразднует юбилей Ялуторовского района

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-кнференция губернатора тюменской области Александра Моора. Тюмень, моор александр
Моор приедет на празднование 100-летнего юбилея Ялуторовского района Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор 26 августа примет участие в праздничных мероприятиях по случаю празднования 100-летия Ялуторовского района. Об этом сообщается правительство региона в соцсети.

«Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня работает в Ялуторовском районе. В планах главы региона участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию 100-летия района», — сообщается в telegram-канале правительства области. Моор также посетит и оценит работу социальных объектов муниципалитета.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор приехал в Исетский район, чтобы принять участие в праздновании юбилея муниципалитета. Рабочая поездка главы области началась с осмотра Площади 100-летия Исетского района. После Моор посетил отремонтированную областную больницу №13 в селе Исетском.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор 26 августа примет участие в праздничных мероприятиях по случаю празднования 100-летия Ялуторовского района. Об этом сообщается правительство региона в соцсети. «Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня работает в Ялуторовском районе. В планах главы региона участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию 100-летия района», — сообщается в telegram-канале правительства области. Моор также посетит и оценит работу социальных объектов муниципалитета. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор приехал в Исетский район, чтобы принять участие в праздновании юбилея муниципалитета. Рабочая поездка главы области началась с осмотра Площади 100-летия Исетского района. После Моор посетил отремонтированную областную больницу №13 в селе Исетском.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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