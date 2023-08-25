Губернатор Моор отпразднует юбилей Ялуторовского района

Моор приедет на празднование 100-летнего юбилея Ялуторовского района Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор 26 августа примет участие в праздничных мероприятиях по случаю празднования 100-летия Ялуторовского района. Об этом сообщается правительство региона в соцсети.

«Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня работает в Ялуторовском районе. В планах главы региона участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию 100-летия района», — сообщается в telegram-канале правительства области. Моор также посетит и оценит работу социальных объектов муниципалитета.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор приехал в Исетский район, чтобы принять участие в праздновании юбилея муниципалитета. Рабочая поездка главы области началась с осмотра Площади 100-летия Исетского района. После Моор посетил отремонтированную областную больницу №13 в селе Исетском.