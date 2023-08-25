Тюменский губернатор Моор почтил память защитников Родины. Видео

26 августа 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Моор в рамках визита в Ялуторовский район возложил цветы к мемориалу защитникам Родины Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках поездки в Ялуторовский район посетил сквер памяти и воинской славы в селе Памятном. Правительство области в соцсети сообщает, что глава региона также возложил цветы к мемориалу защитникам Родины. «Губернатор Тюменской области Александр Моор проверил, как выполнено его поручение о благоустройстве сквера Памяти и Воинской славы в селе Памятное Ялуторовского района. Александр Моор, Глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг, депутат Тюменской областной Думы Владимир Ковин возложили цветы к Мемориалу», — сообщается в telegram-канале областного правительства. Благоустройство сквера по поручению Моора проведено в прошлом году. Установлены гранитные плиты, на которых увековечены имена 3 273 жителей Ялуторовского района, погибших за Родину. Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в праздничных мероприятиях по случаю празднования 100-летия Ялуторовского района. Глава области в рамках поездки также посетит важные социальные объекты.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках поездки в Ялуторовский район посетил сквер памяти и воинской славы в селе Памятном. Правительство области в соцсети сообщает, что глава региона также возложил цветы к мемориалу защитникам Родины. «Губернатор Тюменской области Александр Моор проверил, как выполнено его поручение о благоустройстве сквера Памяти и Воинской славы в селе Памятное Ялуторовского района. Александр Моор, Глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг, депутат Тюменской областной Думы Владимир Ковин возложили цветы к Мемориалу», — сообщается в telegram-канале областного правительства. Благоустройство сквера по поручению Моора проведено в прошлом году. Установлены гранитные плиты, на которых увековечены имена 3 273 жителей Ялуторовского района, погибших за Родину. Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в праздничных мероприятиях по случаю празднования 100-летия Ялуторовского района. Глава области в рамках поездки также посетит важные социальные объекты.