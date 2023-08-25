25 августа 2023

Тюменский губернатор Моор почтил память защитников Родины. Видео

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День памяти Корепанова. Тюмень , моор александр, депутаты
Моор в рамках визита в Ялуторовский район возложил цветы к мемориалу защитникам Родины Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках поездки в Ялуторовский район посетил сквер памяти и воинской славы в селе Памятном. Правительство области в соцсети сообщает, что глава региона также возложил цветы к мемориалу защитникам Родины.

«Губернатор Тюменской области Александр Моор проверил, как выполнено его поручение о благоустройстве сквера Памяти и Воинской славы в селе Памятное Ялуторовского района. Александр Моор, Глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг, депутат Тюменской областной Думы Владимир Ковин возложили цветы к Мемориалу», — сообщается в telegram-канале областного правительства.

Благоустройство сквера по поручению Моора проведено в прошлом году. Установлены гранитные плиты, на которых увековечены имена 3 273 жителей Ялуторовского района, погибших за Родину.

Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в праздничных мероприятиях по случаю празднования 100-летия Ялуторовского района. Глава области в рамках поездки также посетит важные социальные объекты.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках поездки в Ялуторовский район посетил сквер памяти и воинской славы в селе Памятном. Правительство области в соцсети сообщает, что глава региона также возложил цветы к мемориалу защитникам Родины. «Губернатор Тюменской области Александр Моор проверил, как выполнено его поручение о благоустройстве сквера Памяти и Воинской славы в селе Памятное Ялуторовского района. Александр Моор, Глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг, депутат Тюменской областной Думы Владимир Ковин возложили цветы к Мемориалу», — сообщается в telegram-канале областного правительства. Благоустройство сквера по поручению Моора проведено в прошлом году. Установлены гранитные плиты, на которых увековечены имена 3 273 жителей Ялуторовского района, погибших за Родину. Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в праздничных мероприятиях по случаю празднования 100-летия Ялуторовского района. Глава области в рамках поездки также посетит важные социальные объекты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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