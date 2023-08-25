Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках поездки в Ялуторовский район посетил сквер памяти и воинской славы в селе Памятном. Правительство области в соцсети сообщает, что глава региона также возложил цветы к мемориалу защитникам Родины.
«Губернатор Тюменской области Александр Моор проверил, как выполнено его поручение о благоустройстве сквера Памяти и Воинской славы в селе Памятное Ялуторовского района. Александр Моор, Глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг, депутат Тюменской областной Думы Владимир Ковин возложили цветы к Мемориалу», — сообщается в telegram-канале областного правительства.
Благоустройство сквера по поручению Моора проведено в прошлом году. Установлены гранитные плиты, на которых увековечены имена 3 273 жителей Ялуторовского района, погибших за Родину.
Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в праздничных мероприятиях по случаю празднования 100-летия Ялуторовского района. Глава области в рамках поездки также посетит важные социальные объекты.
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