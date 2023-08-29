29 августа 2023

Пьяный тюменец избил беременную женщину и укусил полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, участковый, подъезд, полиция, автомобиль полиции
Участковый приехал на место инцидента вечером 7 июня Фото:

В Тюмени пьяный мужчина избил беременную женщину, а после набросился на полицейского и укусил его. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. Инцидент произошел вечером в июне 2023 года.

«Поступило сообщение о том, что мужчина избивает беременную женщину. Для проверки данного сообщения на место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции. <…> Подсудимый, который находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и укусил участкового за левую руку в области предплечья. Толкал его руками, хватал за форменное обмундирование, оторвав погон с рубашки», — добавили в пресс-службе.

Свою вину тюменец признал. За нападение на полицейского суд назначил мужчине штраф в размере 15 тысяч рублей.

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В Тюмени пьяный мужчина избил беременную женщину, а после набросился на полицейского и укусил его. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. Инцидент произошел вечером в июне 2023 года. «Поступило сообщение о том, что мужчина избивает беременную женщину. Для проверки данного сообщения на место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции. <…> Подсудимый, который находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и укусил участкового за левую руку в области предплечья. Толкал его руками, хватал за форменное обмундирование, оторвав погон с рубашки», — добавили в пресс-службе. Свою вину тюменец признал. За нападение на полицейского суд назначил мужчине штраф в размере 15 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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