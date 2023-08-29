Пьяный тюменец избил беременную женщину и укусил полицейского

В Тюмени пьяный мужчина избил беременную женщину, а после набросился на полицейского и укусил его. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. Инцидент произошел вечером в июне 2023 года.
«Поступило сообщение о том, что мужчина избивает беременную женщину. Для проверки данного сообщения на место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции. <…> Подсудимый, который находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и укусил участкового за левую руку в области предплечья. Толкал его руками, хватал за форменное обмундирование, оторвав погон с рубашки», — добавили в пресс-службе.
Свою вину тюменец признал. За нападение на полицейского суд назначил мужчине штраф в размере 15 тысяч рублей.
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