29 августа 2023

В ЯНАО возник дефицит бьюти-мастеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастера бьюти-индустрии из ЯНАО переезжают на юг Фото:

Работники бьюти-индустрии из ЯНАО переезжают в южные города страны, из-за чего в городах не хватает специалистов. Особенно заметно это станет при наступлении осени, рассказала URA.RU владелица бьюти-пространства в Новом Уренгое Ирина.

«Если посмотреть даже вакансии в открытых источниках, то видно, что достаточно много салонов в поисках мастеров маникюра, парикмахеров, бровистов. Это говорит о том, что образовался дефицит. К примеру, в моем случае, несколько мастеров решили поменять место жительства», — делится собеседница.

По словам владелицы салона, нехватка специалистов будет ощущаться в осенний период, когда основная часть ямальцев вернется из отпусков. В таком случае записи на процедуры будут расписаны на месяц вперед. «В такие моменты обычно сложности возникают, просто не хватает рук», — отмечает она.

Также сложно найти мастеров, которые могут качественно сделать работу и угодить клиентам. Многих приходится обучать или дополнительно записывать на курсы. Некоторые не хотят соглашаться с правилами салона. Поэтому поиск специалистов затягивается, что также влияет на дефицит.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО мастера бьюти-индустрии зарабатывают больше чиновников. Доход мастера по маникюру может составлять до 500 тысяч рублей в месяц.

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Работники бьюти-индустрии из ЯНАО переезжают в южные города страны, из-за чего в городах не хватает специалистов. Особенно заметно это станет при наступлении осени, рассказала URA.RU владелица бьюти-пространства в Новом Уренгое Ирина. «Если посмотреть даже вакансии в открытых источниках, то видно, что достаточно много салонов в поисках мастеров маникюра, парикмахеров, бровистов. Это говорит о том, что образовался дефицит. К примеру, в моем случае, несколько мастеров решили поменять место жительства», — делится собеседница. По словам владелицы салона, нехватка специалистов будет ощущаться в осенний период, когда основная часть ямальцев вернется из отпусков. В таком случае записи на процедуры будут расписаны на месяц вперед. «В такие моменты обычно сложности возникают, просто не хватает рук», — отмечает она. Также сложно найти мастеров, которые могут качественно сделать работу и угодить клиентам. Многих приходится обучать или дополнительно записывать на курсы. Некоторые не хотят соглашаться с правилами салона. Поэтому поиск специалистов затягивается, что также влияет на дефицит. Ранее сообщалось, что в ЯНАО мастера бьюти-индустрии зарабатывают больше чиновников. Доход мастера по маникюру может составлять до 500 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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