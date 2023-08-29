В ЯНАО возник дефицит бьюти-мастеров

Мастера бьюти-индустрии из ЯНАО переезжают на юг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Работники бьюти-индустрии из ЯНАО переезжают в южные города страны, из-за чего в городах не хватает специалистов. Особенно заметно это станет при наступлении осени, рассказала URA.RU владелица бьюти-пространства в Новом Уренгое Ирина.

«Если посмотреть даже вакансии в открытых источниках, то видно, что достаточно много салонов в поисках мастеров маникюра, парикмахеров, бровистов. Это говорит о том, что образовался дефицит. К примеру, в моем случае, несколько мастеров решили поменять место жительства», — делится собеседница.

По словам владелицы салона, нехватка специалистов будет ощущаться в осенний период, когда основная часть ямальцев вернется из отпусков. В таком случае записи на процедуры будут расписаны на месяц вперед. «В такие моменты обычно сложности возникают, просто не хватает рук», — отмечает она.

Также сложно найти мастеров, которые могут качественно сделать работу и угодить клиентам. Многих приходится обучать или дополнительно записывать на курсы. Некоторые не хотят соглашаться с правилами салона. Поэтому поиск специалистов затягивается, что также влияет на дефицит.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО мастера бьюти-индустрии зарабатывают больше чиновников. Доход мастера по маникюру может составлять до 500 тысяч рублей в месяц.