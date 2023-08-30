Тюменский аэропорт возобновил прием рейсов

31 августа 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

На момент публикации новости сели уже девять самолетов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В тюменском аэропорту Рощино начали принимать рейсы, которые ранее не могли приземлиться из-за плотного тумана над городом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Рощино. Согласно онлайн-табло на сайте воздушной гавани, 23 самолета до сих пор задерживаются. «Рейсы начали садиться у нас, уже 9 рейсов приземлилось. У нас часть рейсов не вылетала, потому что заранее смотрели погоду по маршруту. Один рейс у нас находится на запасном аэродроме в Челябинске — это Turkish Airlines. Два рейса у нас на запасном аэродроме в Екатеринбурге, они еще не вылетали. А те, которые сели, они по погоде посмотрели, вылетели. Здесь еще несколько рейсов было в зоне ожидания. Как прояснилась погода, вот начали садиться», — заявили в пресс-службе Рощино. Ранее URA.RU сообщало, что ночью из-за тумана в Тюмени начали массово задерживать рейсы. В частности, вылет из ХМАО, Екатеринбурга, Москвы и других городов отложили более чем на восемь часов.

В тюменском аэропорту Рощино начали принимать рейсы, которые ранее не могли приземлиться из-за плотного тумана над городом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Рощино. Согласно онлайн-табло на сайте воздушной гавани, 23 самолета до сих пор задерживаются. «Рейсы начали садиться у нас, уже 9 рейсов приземлилось. У нас часть рейсов не вылетала, потому что заранее смотрели погоду по маршруту. Один рейс у нас находится на запасном аэродроме в Челябинске — это Turkish Airlines. Два рейса у нас на запасном аэродроме в Екатеринбурге, они еще не вылетали. А те, которые сели, они по погоде посмотрели, вылетели. Здесь еще несколько рейсов было в зоне ожидания. Как прояснилась погода, вот начали садиться», — заявили в пресс-службе Рощино. Ранее URA.RU сообщало, что ночью из-за тумана в Тюмени начали массово задерживать рейсы. В частности, вылет из ХМАО, Екатеринбурга, Москвы и других городов отложили более чем на восемь часов.