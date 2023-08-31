В Тюмени из-за тумана задерживаются рейсы из ХМАО и Екатеринбурга

В Тюменском аэропорту Рощино массовая задержка рейсов из городов ХМАО: Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и Нягани. В справочной корреспонденту URA.RU пояснили, что задержка вызвана сильным туманом. Задержка также затронула ряд других авиарейсов — из Екатеринбурга, Москвы, Казани и Сочи.
«Из-за сложных метеоусловий, вызванных туманом, ряд рейсов задержан. Это рейсы из ХМАО, Екатеринбурга, Казани, Сочи и Барнаула», — пояснили в диспетчерской.
В справочной журналисту уточнили, что постепенно видимость улучшается, и несколько бортов уже заходят на посадку. Так, например, ориентировочное прибытие сургутского самолета, который должен был приземлиться в Рощино в 1:30, переносится на 10:15.
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