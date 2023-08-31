В Тюмени из-за тумана задерживаются рейсы из ХМАО и Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Такси. Тюмень, аэропорт, такси, аэропорт рощино, рощино
В Рощино массовая задержка рейсов Фото:

В Тюменском аэропорту Рощино массовая задержка рейсов из городов ХМАО: Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и Нягани. В справочной корреспонденту URA.RU пояснили, что задержка вызвана сильным туманом. Задержка также затронула ряд других авиарейсов — из Екатеринбурга, Москвы, Казани и Сочи.

«Из-за сложных метеоусловий, вызванных туманом, ряд рейсов задержан. Это рейсы из ХМАО, Екатеринбурга, Казани, Сочи и Барнаула», — пояснили в диспетчерской.

В справочной журналисту уточнили, что постепенно видимость улучшается, и несколько бортов уже заходят на посадку. Так, например, ориентировочное прибытие сургутского самолета, который должен был приземлиться в Рощино в 1:30, переносится на 10:15.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменском аэропорту Рощино массовая задержка рейсов из городов ХМАО: Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и Нягани. В справочной корреспонденту URA.RU пояснили, что задержка вызвана сильным туманом. Задержка также затронула ряд других авиарейсов — из Екатеринбурга, Москвы, Казани и Сочи. «Из-за сложных метеоусловий, вызванных туманом, ряд рейсов задержан. Это рейсы из ХМАО, Екатеринбурга, Казани, Сочи и Барнаула», — пояснили в диспетчерской. В справочной журналисту уточнили, что постепенно видимость улучшается, и несколько бортов уже заходят на посадку. Так, например, ориентировочное прибытие сургутского самолета, который должен был приземлиться в Рощино в 1:30, переносится на 10:15.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...