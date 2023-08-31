В Тюмени из-за тумана задерживаются рейсы из ХМАО и Екатеринбурга 31 августа 2023 в 09:42 Размер текста - 17 + В Рощино массовая задержка рейсов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменском аэропорту Рощино массовая задержка рейсов из городов ХМАО: Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и Нягани. В справочной корреспонденту URA.RU пояснили, что задержка вызвана сильным туманом. Задержка также затронула ряд других авиарейсов — из Екатеринбурга, Москвы, Казани и Сочи. «Из-за сложных метеоусловий, вызванных туманом, ряд рейсов задержан. Это рейсы из ХМАО, Екатеринбурга, Казани, Сочи и Барнаула», — пояснили в диспетчерской. В справочной журналисту уточнили, что постепенно видимость улучшается, и несколько бортов уже заходят на посадку. Так, например, ориентировочное прибытие сургутского самолета, который должен был приземлиться в Рощино в 1:30, переносится на 10:15. В Тюменском аэропорту Рощино массовая задержка рейсов из городов ХМАО: Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и Нягани. В справочной корреспонденту URA.RU пояснили, что задержка вызвана сильным туманом. Задержка также затронула ряд других авиарейсов — из Екатеринбурга, Москвы, Казани и Сочи. «Из-за сложных метеоусловий, вызванных туманом, ряд рейсов задержан. Это рейсы из ХМАО, Екатеринбурга, Казани, Сочи и Барнаула», — пояснили в диспетчерской. В справочной журналисту уточнили, что постепенно видимость улучшается, и несколько бортов уже заходят на посадку. Так, например, ориентировочное прибытие сургутского самолета, который должен был приземлиться в Рощино в 1:30, переносится на 10:15. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям