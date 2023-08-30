Из-за решения властей курганцам будет сложнее узаконить построенные дома

31 августа 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

Гордумой были установлены новые правила по площади участков и ширине дорог для строительства домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутаты курганской гордумы на заседании приняли решение об изменении правил землепользования и застройки. Чтобы построить и узаконить жилье, участок должен соответствовать новым нормам по площади и ширине. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находившийся на заседании. «Минимальная ширина вновь образуемых земельных участков, расположенных вдоль улично-дорожной сети, должна составлять: для индивидуального жилищного строительства не менее 15 метров <…> минимальный земельный участок для вновь формируемых участков: 1000 кв. м», — указано в документе. Изменения были внесены без проведения общественных обсуждений и публичных слушаний. Депутат Яков Сидоров, который присутствовал на заседании, в эфире на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что новыми нормами власти «практически запретили» строительство домов на садоводческих участках или признания их жилыми. Он считает, что таким способом власти Кургана хотят фактически сократить количество выплат в случае пожаров в СНТ. «Власти практически запретили строительство домов (или признания их таковыми) в садоводствах, и жилыми признаваться не будут. Мало того, что владельцам домов в СНТ выплатили меньшую сумму компенсации, даже если это было единственное жилье, теперь видимо хотят фактически запретить эту практику и вовсе», — уточнил Сидоров. Источник, связанный с гордумой Кургана сообщил URA.RU, что решение о внесении изменений было верным и не будет препятствовать жителям. «Эти изменения были установлены, чтобы в случае ЧП смогла беспрепятственно проезжать техника, пожарные машины», — сообщает источник. Также он отмечает, что эти нормативы со временем могут корректироваться в зависимости от того, как покажут себя на практике.



Ранее URA.RU писало, что курганские власти запретили строить дома в сгоревшем микрорайоне Смолино. Такое решение было принято из-за того, что территория микрорайона затопляемая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты курганской гордумы на заседании приняли решение об изменении правил землепользования и застройки. Чтобы построить и узаконить жилье, участок должен соответствовать новым нормам по площади и ширине. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находившийся на заседании. «Минимальная ширина вновь образуемых земельных участков, расположенных вдоль улично-дорожной сети, должна составлять: для индивидуального жилищного строительства не менее 15 метров <…> минимальный земельный участок для вновь формируемых участков: 1000 кв. м», — указано в документе. Изменения были внесены без проведения общественных обсуждений и публичных слушаний. Депутат Яков Сидоров, который присутствовал на заседании, в эфире на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что новыми нормами власти «практически запретили» строительство домов на садоводческих участках или признания их жилыми. Он считает, что таким способом власти Кургана хотят фактически сократить количество выплат в случае пожаров в СНТ. «Власти практически запретили строительство домов (или признания их таковыми) в садоводствах, и жилыми признаваться не будут. Мало того, что владельцам домов в СНТ выплатили меньшую сумму компенсации, даже если это было единственное жилье, теперь видимо хотят фактически запретить эту практику и вовсе», — уточнил Сидоров. Источник, связанный с гордумой Кургана сообщил URA.RU, что решение о внесении изменений было верным и не будет препятствовать жителям. «Эти изменения были установлены, чтобы в случае ЧП смогла беспрепятственно проезжать техника, пожарные машины», — сообщает источник. Также он отмечает, что эти нормативы со временем могут корректироваться в зависимости от того, как покажут себя на практике. Ранее URA.RU писало, что курганские власти запретили строить дома в сгоревшем микрорайоне Смолино. Такое решение было принято из-за того, что территория микрорайона затопляемая.