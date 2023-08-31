Юные спортсмены прервали тренировку ради губернатора Моора

Моор не отказал юниорам в просьбе сфотографироваться Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Юргинском районе юные футболисты прервали свою тренировку ради фотографии с губернатором Тюменской области Александром Моором. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона.

«Визит Александра Моора в парк культуры и отдыха села Юргинское прервал тренировку юных футболистов. Начинающие спортсмены обступили главу региона, предлагая сфотографироваться», — сообщается в telegram-канале инфоцентра. Там также опубликовали общую фотографию, которую Моор сделал с детьми.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские власти анонсировали инспекцию Моора в Юргинский район. В ходе своей поездки он уже посетил племенной репродуктор по производству яиц бройлеров.