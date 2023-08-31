Юные спортсмены прервали тренировку ради губернатора Моора

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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр
Моор не отказал юниорам в просьбе сфотографироваться Фото:

В Юргинском районе юные футболисты прервали свою тренировку ради фотографии с губернатором Тюменской области Александром Моором. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона.

«Визит Александра Моора в парк культуры и отдыха села Юргинское прервал тренировку юных футболистов. Начинающие спортсмены обступили главу региона, предлагая сфотографироваться», — сообщается в telegram-канале инфоцентра. Там также опубликовали общую фотографию, которую Моор сделал с детьми.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские власти анонсировали инспекцию Моора в Юргинский район. В ходе своей поездки он уже посетил племенной репродуктор по производству яиц бройлеров.

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В Юргинском районе юные футболисты прервали свою тренировку ради фотографии с губернатором Тюменской области Александром Моором. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона. «Визит Александра Моора в парк культуры и отдыха села Юргинское прервал тренировку юных футболистов. Начинающие спортсмены обступили главу региона, предлагая сфотографироваться», — сообщается в telegram-канале инфоцентра. Там также опубликовали общую фотографию, которую Моор сделал с детьми. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские власти анонсировали инспекцию Моора в Юргинский район. В ходе своей поездки он уже посетил племенной репродуктор по производству яиц бройлеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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