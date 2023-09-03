03 сентября 2023

На курганском ТВ о новостях будет рассказывать виртуальный ведущий. Скрин

Созданный нейросетью персонаж станет ведущим рубрики в ГТРК «Курган»
© Служба новостей «URA.RU»
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Персонаж, сгенерированный нейросетью будет освещать новости Фото:

В Кургане появится виртуальный ведущий новостей. Персонаж по имени Иван Правда станет автором тематической рубрики, сообщил директор ГТРК «Курган» Иван Белых.

«Редакция „принимает“ на работу первого в регионе виртуального ведущего. Он [Иван Правда] полностью сгенерирован нейросетью — лицо, движения, текст, голос. Даже имя ему подобрали не люди, а компьютер», — пояснил Иван Белых, передает telegram-канал компании.

Авторы проекта утверждают, что «новый сотрудник» приступит к своим обязанностям совсем скоро. Его можно будет увидеть в соцсети. Если Иван понравится аудитории, то ему отдадут время в эфире на ТВ.

Выбор редакции пал на «милого и безобидного с виду парня», https://vk.com/wall-41610560_54160
Выбор редакции пал на «милого и безобидного с виду парня», https://vk.com/wall-41610560_54160

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В Кургане появится виртуальный ведущий новостей. Персонаж по имени Иван Правда станет автором тематической рубрики, сообщил директор ГТРК «Курган» Иван Белых. «Редакция „принимает“ на работу первого в регионе виртуального ведущего. Он [Иван Правда] полностью сгенерирован нейросетью — лицо, движения, текст, голос. Даже имя ему подобрали не люди, а компьютер», — пояснил Иван Белых, передает telegram-канал компании. Авторы проекта утверждают, что «новый сотрудник» приступит к своим обязанностям совсем скоро. Его можно будет увидеть в соцсети. Если Иван понравится аудитории, то ему отдадут время в эфире на ТВ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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