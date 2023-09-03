Персонаж, сгенерированный нейросетью будет освещать новости
В Кургане появится виртуальный ведущий новостей. Персонаж по имени Иван Правда станет автором тематической рубрики, сообщил директор ГТРК «Курган» Иван Белых.
«Редакция „принимает“ на работу первого в регионе виртуального ведущего. Он [Иван Правда] полностью сгенерирован нейросетью — лицо, движения, текст, голос. Даже имя ему подобрали не люди, а компьютер», — пояснил Иван Белых, передает telegram-канал компании.
Авторы проекта утверждают, что «новый сотрудник» приступит к своим обязанностям совсем скоро. Его можно будет увидеть в соцсети. Если Иван понравится аудитории, то ему отдадут время в эфире на ТВ.
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