В Тюмени мать участника СВО выселяют из аварийного дома в психбольницу

Жить в аварийном доме нельзя, но и идти пожилой женщине некуда Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пожилую тюменку (инвалида и мать участника СВО) обязали освободить квартиру в аварийном доме на улице Максима Горького, предложив ей переехать в социальный центр или психоневрологический диспансер, так как женщина не может получить жилье по соцнайму вне очереди и страдает определенным заболеванием. Об этом URA.RU рассказала сестра Галины Бабушкиной.

«Моя сестра страдает заболеванием, при котором проживание с другими людьми невозможно. Ранее она жила в отдельной комнате в квартире на Максима Горького,1, но дом признали аварийным. Мне и еще одному собственнику выплатили выкуп, а Галине предложили отправиться в соццентр за отдельную плату или в психдиспансер», — рассказала в разговоре с URA.RU тюменка.

Галина Бабушкина является матерью участника СВО, сын служит по контракту. Женщина настаивает, что власти должны предоставить ей жилье на условиях соцнайма. Как инвалид она состоит в нужной очереди еще с 2015 года, однако на сегодняшний день перед ней еще сотни человек.

Семья женщины, и она сама считают, что по закону из-за имеющегося заболевания ей положено жилье вне очереди. Однако суд встал на сторону мэрии Тюмени. Так как выкуп выплачен, а аварийный дом теперь принадлежит городу, Галина должна выселиться.

«Как инвалид истица состоит на учете в качестве нуждающейся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соцнайма. Номер очереди на конец июня — 275. Во внеочередном порядке жилые помещения из фонда Тюменской области не предоставляются. Из муниципального фонда вне очереди жилье положено малоимущим, к данной категории истица не относится. Администрация Тюмени не наделена полномочиями на обеспечение жилыми помещениями во внеочередном порядке граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний», — пояснили URA.RU в мэрии Тюмени.

В настоящее время Галине Бабушкиной некуда идти. Жилищные условия ее родственников и заболевание, которым страдает женщина, не подразумевают ее проживание с ними. В психдиспансер тюменка также не хочет: принимая терапию, она может обслуживать себя сама и боится, что в учреждении ее состояние ухудшится.

Женщина обратилась за помощью в приемную президента РФ. Ее запрос перенаправили в аппарат губернатора Тюменской области. Официальный ответ от него ожидается.