«Коммунисты России» войдут в гордуму Тюмени благодаря тому, что выполнят задачу Кремля по расколу электората КПРФ. Об этом URA.RU сообщил источник из политического бомонда региона.
«КомРоссы решают важную федеральную проблему — раскалывают электорат КПРФ. Поэтому региональными властями принято решение поддержать их. В логике этого решения будет использован политтехнологический ход — первое место в избирательных бюллетенях отдано „Коммунистам России“. Возрастной электорат КПРФ будет ставить галочки там, тем самым голосуя за спойлер», — раскрыл технологию инсайдер агентства.
По данным URA.RU, согласованным кандидатом от партии на тюменских выборах является лидер списка Динар Абукин. Ранее агентство сообщало, что кандидат пошел ва-банк ради победы на выборах в гордуму, чтобы не остаться без работы.
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