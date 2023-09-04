04 сентября 2023

«Коммунисты России» войдут в гордуму Тюмени, расколов электорат КПРФ. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Тюмень, депутат, депутаты городской думы, депутаты гордумы, депутаты тюменской городской думы, депутат городской думы
В гордуме Тюмени появятся «Коммунисты России» Фото:

«Коммунисты России» войдут в гордуму Тюмени благодаря тому, что выполнят задачу Кремля по расколу электората КПРФ. Об этом URA.RU сообщил источник из политического бомонда региона.

«КомРоссы решают важную федеральную проблему — раскалывают электорат КПРФ. Поэтому региональными властями принято решение поддержать их. В логике этого решения будет использован политтехнологический ход — первое место в избирательных бюллетенях отдано „Коммунистам России“. Возрастной электорат КПРФ будет ставить галочки там, тем самым голосуя за спойлер», — раскрыл технологию инсайдер агентства.

По данным URA.RU, согласованным кандидатом от партии на тюменских выборах является лидер списка Динар Абукин. Ранее агентство сообщало, что кандидат пошел ва-банк ради победы на выборах в гордуму, чтобы не остаться без работы.

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«Коммунисты России» войдут в гордуму Тюмени благодаря тому, что выполнят задачу Кремля по расколу электората КПРФ. Об этом URA.RU сообщил источник из политического бомонда региона. «КомРоссы решают важную федеральную проблему — раскалывают электорат КПРФ. Поэтому региональными властями принято решение поддержать их. В логике этого решения будет использован политтехнологический ход — первое место в избирательных бюллетенях отдано „Коммунистам России“. Возрастной электорат КПРФ будет ставить галочки там, тем самым голосуя за спойлер», — раскрыл технологию инсайдер агентства. По данным URA.RU, согласованным кандидатом от партии на тюменских выборах является лидер списка Динар Абукин. Ранее агентство сообщало, что кандидат пошел ва-банк ради победы на выборах в гордуму, чтобы не остаться без работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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