Жители Мадагаскара приедут учиться в курганский город

Преподаватели из Мадагаскара приедут в курганский город для повышения квалификации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Педагоги из Республики Мадагаскар приедут в педагогический университет в Шадринске Курганской области для обучения новым методам преподавания русского языка. Информация об этом сообщается на сайте Шадринского государственного педагогический университет (ШГПУ).

«Педагоги, работающие в школах и вузах Мадагаскара, приедут в ШГПУ, где в течение 10 дней будут вместе со своими российскими коллегами изучать новейшие методические рекомендации в области преподавания русского языка», — указано на сайте вуза. Курсы по повышению квалификации для преподавателей стартуют 13 сентября.

Центр открытого образования на русском языке был создан Шадринским университетом на базе Университета Антананариву. Он занимается проведением образовательных мероприятий для жителей Республики Мадагаскар, заинтересованных в изучении русского языка. Поддержку работы центра и помощь в реализации его образовательных проектов оказывает Министерство просвещения РФ.

Ранее URA.RU писало, что Шадринский государственный педагогический университет подписал соглашение о сотрудничестве с университетом Антананариву из Республики Мадагаскар. В рамках соглашения предполагается обмен преподавателями, студентами и ведение активной научной работы.